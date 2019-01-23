ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Selina哭了！一聽「還相信愛情嗎？」猛灌酒　任爸自責：我害了妳

記者李玟儀／綜合報導

Selina（任家萱）和妹妹任容萱在陸綜《女兒們的戀愛》合體，任爸也現身，在3三人對談的環節中，節目給出了一個問題：「妳相信愛情嗎？還有勇氣接受愛情嗎？」敏感的問題一出，她仰頭把酒杯裡的紅酒一飲而盡。

▲▼Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

▲一聽完題目，Selina仰頭乾了紅酒。（圖／翻攝自芒果TV）

Selina和前夫阿中的故事人盡皆知，不管是婚前還是到離婚後，雙方即使沒有圓滿結局，卻也不願撕破臉，這次她罕見公開談論心理感受，以及現在面對愛情的態度。在聽到問題後她頓了幾秒，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！因為在看到你和媽媽之後，我其實還是相信。」

任爸和任媽的感情很好，女兒們從小到大看在眼裡，難免會覺得愛情肯定是很美好的，因為這個緣故，任爸一度覺得夫妻倆害了兩個女兒，任爸說：「讓妳們看到的都是正面的形象，妳們也習慣性不會拒絕，所以在妳們的成長中，受到許多的傷害，這是爸爸最大的遺憾。」在他心裡，女兒們在感情受到的傷害，或多或少和自己脫離不了關係。

▲▼Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼聽著爸爸的自責心聲，Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

聽著爸爸的自責，Selina哭了，她不希望爸爸把女兒們感情的不順遂歸責於自己，她擦著眼淚安慰任爸：「長大自然就會知道這世界上愛情是怎麼樣。」在她心裡，父母感情好不代表「應該」，而是「珍貴」，因此看著父母珍貴的感情，她認為這世界上愛情還是存在的，「但我相不相信愛情會發生在我身上，那是另外一回事。」

▲▼Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina說自己還是相信愛情，卻又認為愛情會不會發生在自己身上不敢肯定。（圖／翻攝自芒果TV）

Selina緊接著補充一句：「我都有勇氣離婚了，我為什麼沒有勇氣接受愛情。」罕見在鏡頭前剖析內心，也鬆口談離婚後的心理狀態，和過去和解了也就更有能量往前邁進。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

1歲巨嬰汪散步遭遊客誤認牛　媽笑：176cm的外表卻很愛哭

推薦閱讀

蔡依林「開IG新帳號」！1天曬8張新照　「愛人視角」萌哭

歐陽娜娜滿18歲變了！「一個超殺動作」　網狂推：被電到路轉粉

鄭惠中現身！「我的行為是錯的」　道歉：做了這些事情非常不對

台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應

抓到了！玄彬、孫藝真「洛杉磯約會」　網一看：求你們立刻結婚

時間線曝光！小薰被控「當小三毀婚」　鬆口回應曖昧鄭人碩

瑞莎「當台灣人心願又落空」　5年幽靈人口痴等：這是我家

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

余天「禮金總額曝光」超過7位數！　大前輩揭「演藝圈紅包價碼」

媽媽被嫌棄..楊晨熙「前婚事破局」　準婆婆1句話吳宗憲傻眼：沒同理心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Selina, 任家萱, 任容萱, 任爸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白雲狂鏟42kg「為何通告沒了？」　製作人直白：你應該退出綜藝圈
  2. 《屍樂園》續集劇情曝光　10周年有「新品種活屍」！
  3. 曾莞婷中標「A型流感」　持續發燒…被診所誤診是感冒！
  4. 王家梁花4千買VIP追朴敏英　竟幻想幫做「這件事」
  5. 林子閎入行7年慣性失眠　鍾瑶：憂鬱症前兆？　
  6. 「看電影」直播史上最忙！嚴正嵐、大鶴、林柏宏都來啦~
  7. 方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽
  8. 《復仇者聯盟4》玩具又洩密　除了鷹眼還有她加入大戰！
  9. 邱澤、謝盈萱陪你過農曆年！《誰先愛上他的》宣布再上架
  10. 楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366