Selina哭了！一聽「還相信愛情嗎？」猛灌酒　任爸自責：我害了妳

記者李玟儀／綜合報導

Selina（任家萱）和妹妹任容萱在陸綜《女兒們的戀愛》合體，任爸也現身，在3三人對談的環節中，節目給出了一個問題：「妳相信愛情嗎？還有勇氣接受愛情嗎？」敏感的問題一出，她仰頭把酒杯裡的紅酒一飲而盡。

▲一聽完題目，Selina仰頭乾了紅酒。（圖／翻攝自芒果TV）

Selina和前夫阿中的故事人盡皆知，不管是婚前還是到離婚後，雙方即使沒有圓滿結局，卻也不願撕破臉，這次她罕見公開談論心理感受，以及現在面對愛情的態度。在聽到問題後她頓了幾秒，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！因為在看到你和媽媽之後，我其實還是相信。」

任爸和任媽的感情很好，女兒們從小到大看在眼裡，難免會覺得愛情肯定是很美好的，因為這個緣故，任爸一度覺得夫妻倆害了兩個女兒，任爸說：「讓妳們看到的都是正面的形象，妳們也習慣性不會拒絕，所以在妳們的成長中，受到許多的傷害，這是爸爸最大的遺憾。」在他心裡，女兒們在感情受到的傷害，或多或少和自己脫離不了關係。

▲▼聽著爸爸的自責心聲，Selina哭了。（圖／翻攝自芒果TV）

聽著爸爸的自責，Selina哭了，她不希望爸爸把女兒們感情的不順遂歸責於自己，她擦著眼淚安慰任爸：「長大自然就會知道這世界上愛情是怎麼樣。」在她心裡，父母感情好不代表「應該」，而是「珍貴」，因此看著父母珍貴的感情，她認為這世界上愛情還是存在的，「但我相不相信愛情會發生在我身上，那是另外一回事。」

▲Selina說自己還是相信愛情，卻又認為愛情會不會發生在自己身上不敢肯定。（圖／翻攝自芒果TV）

Selina緊接著補充一句：「我都有勇氣離婚了，我為什麼沒有勇氣接受愛情。」罕見在鏡頭前剖析內心，也鬆口談離婚後的心理狀態，和過去和解了也就更有能量往前邁進。