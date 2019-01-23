余天「禮金總額曝光」超過7位數！　大前輩揭「演藝圈紅包價碼」

娛樂中心／綜合報導

喝喜酒到底該包多少紅包？余天與澎恰恰間因為禮金前段時間鬧得沸沸揚揚，不過在二女兒余苑綺的婚宴後，余天夫妻原本以為會虧，沒想到最後紅包超過預期，他老實回答禮金數目：「300多萬。」

▲余天、澎恰恰。（圖／記者李毓康攝、資料照）

余天日前嫁女兒，老婆李亞萍先前卻脫口爆料老朋友澎恰恰不會出席余苑綺婚宴，「還只包3600元，我把它退回去。」引起澎不滿發文：「您嫌少，那就對不起。」因為紅包金額引起軒然大波，恐怕雙方事前都沒有想到。

據《壹週刊》報導，余天22日晚上在直播節目上進行「快問快答」時，再度被問到敏感問題：「綺綺禮金收多少？」他大方回答300多萬，並透露這場婚宴有很多贊助廠商，包括婚紗、喜餅等，最大宗的花費是圓山飯店場地費用，將近300萬元，扣一扣算是沒有虧錢。

▲余天透露余苑綺婚宴禮金數額破300萬。（圖／記者李毓康攝）

但其實余天夫妻原本擔心婚宴會虧錢，最後超過預期，週刊指出可能與澎恰恰3600元效應有關，出席的賓客爆增，同時因為外界都在關心公眾人物紅包行情，數字也跟著風波爆增。

▲余天二女兒余苑綺補辦婚宴,劉福助。（圖／記者李毓康攝）

事實上，婚宴當天演藝圈大前輩劉福助有透露「演藝圈紅包行情價」，通常包出的紅包約在5、6000元左右，但數字也因人而異。而NONO被問到時也說要看私交，演藝人員收入不一定，他結婚時收到很多大紅包，一次收5、6位數都有，想到之後回禮就頭痛，同時笑稱：「新聞事件一出來，趕緊看紅包確認，呼！」可見多少有受到3600效應影響。