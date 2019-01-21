歐陽娜娜滿18歲變了！「一個超殺動作」　網狂推：被電到路轉粉

記者李玟儀／綜合報導

大陸電音競技節目《即刻電音》由張藝興、尚雯婕、大張偉擔任主理人，但開播以來風波不斷，先是傳出節目「被迫黑箱」，又爆張藝興、尚雯婕意見不合罷錄，主理人的粉絲間也存在衝突，負評不少。不過最新一集中歐陽娜娜作為嘉賓登場，網友的評價好評不斷。

▲歐陽娜娜之前都是甜美形象，這次在《即刻電音》大變身。（圖／翻攝自騰訊視頻）

歐陽娜娜與Tsunano在《即刻電音》中合作《Libertango自由探戈》，在電音的重節奏下，融合了悠揚的大提琴，兩種不同類型的音樂，相互碰撞，非但沒有違和感，反而開拓新的境地。微博上的音樂博主「耳帝」形容：「跨界交融出一片聲響的驟雨，兩人相得益彰。」稱讚這段合作特別大膽卻成功演繹。

為了配合電音一般帶給人的潮流感，歐陽娜娜表演時捨棄一般大提琴演奏會上的典雅裝扮，而是一身酷帥的打扮，畫著紅唇及濃黑眼線，低頭熟練地撫弄著琴弦，隨著表演橋段的安排，她放下琴，在走向Tsunano舞台的過程中，她自信、大步走向前，朝著鏡頭勾勾手指，一個轉身回眸，這一幕魅惑不少觀眾，網友被電到圈粉，「感覺歐陽娜娜拿起大提琴感覺就對了！」

▲就是這個勾手、轉身、回眸電暈無數網友。（圖／翻攝自騰訊視頻）

表演後歐陽娜娜受訪時提到，第一次嘗試和電音結合很緊張，加上是第一次站著拉琴，比過去的表演都還緊張，幸好成果不錯，獲得一致好評，甚至有網友說：「歐陽娜娜好好搞音樂吧，拉琴的時候多自信啊！」