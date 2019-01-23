鄭惠中現身！「我的行為是錯的」　道歉：做了這些事情非常不對

記者李玟儀／綜合報導

資深藝人鄭惠中22日對文化部長鄭麗君甩一巴掌，在台北地檢署檢察官深夜訊問後，對她處分限制住居後請回。她23日一早前往文化部向部長道歉，一現身場面混亂，現場有抗議人士憤怒譴責暴力。文化部由張司長現身接待，可惜部長另有行程，她與部長雙方並未碰面。

▲鄭惠中表達歉意。（圖／ETtoday）

鄭惠中表示：「我今天專程過來，昨天太衝動了，做了這些事情非常不對，請妳代我轉告。」同時強調：「我的行為是錯的。」希望張司長代為轉達歉意。張司長則回應因為部長有預定行程，23日並未在部內，會將鄭惠中的歉意代為轉達。不過鄭惠中事後也再次表示，自己道歉是針對「打人」這件事，但是不代表認同鄭麗君部長「去蔣化」。

▲部長因公不在文化部，由張司長代為轉達歉意。（圖／ETtoday）

文化部在22日晚間的聲明稿中表示，鄭惠中在記者會對中正紀念堂轉型有所誤解，中正紀念堂轉型涉及組織轉型、空間轉型，不應簡化為「去蔣化」，且文化部2017年起即展開中正紀念堂轉型社會討論工作，包括組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、舉辦藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊，以促進社會對話；中正紀念堂轉型除了回應轉型正義課題，也重新發展首都願景，民眾對轉型方案有任何不同意見，歡迎共同參與、彼此對話，透過民主程序表達主張。