蔡依林「開IG新帳號」！1天曬8張新照　「愛人視角」萌哭

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》推出後佳評如潮，成功引起話題延燒，再次坐穩華語流行樂壇女王寶座，而身為天后，身邊周遭大小事都會成為粉絲關注焦點，像她的愛犬屋虎就是其中之一。

▲蔡依林和屋虎。（圖／翻攝自蔡依林IG）

蔡依林2018年底參加「新北耶誕城」的演唱會，在彩排時，屋虎也跟著小小露面，當時引起台下歌迷一陣騷動，人氣不輸蔡依林。年初她宣布和球鞋品牌合作推出聯名款時，她特別把愛犬融入設計中，在鞋墊上轉印屋虎的可愛插畫圖騰，更附上一款屋虎絨毛吊飾，讓整體設計潮流中兼具可愛。

▲屋虎的網美笑。（圖／翻攝自蔡依林IG）

把愛犬當作聯名鞋款設計的一環，不難發現蔡依林對屋虎的用心與關愛，但其實不只是如此，近日她為狗狗開了Instagram帳號「bichonwhoohoo」，一方面是要屋虎好好在網紅界立足，以「亞洲流行天犬」為目標，另一方面還可以透過萌寵的視角，看看天后的日常。

▲屋虎視角中的蔡依林。（圖／翻攝自屋虎IG）

屋虎的IG創立到現在才1天，已經有8則動態，其中一張牠蹲坐在地上，洋投看著一旁坐在鐵椅上的蔡依林，乖巧卻又有點傻萌的模樣超可愛，再配上文字：「妳是？」立刻吸引不少粉絲互動，有網友就吐槽：「虎哥一天更新的IG比親媽一個禮拜的都多。」