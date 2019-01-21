ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》發行後佳評如潮，20日舉辦簽名握手會，吸引無數粉絲漏夜排隊，但為了見偶像一面這些粉絲的舉動不是最狂的，有男粉希望能娶到她，特別向神明許願，結果蔡依林本尊真的看到報導回應了。

▲▼台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲短短8字「祈求娶蔡依林歌星」卻超難達成。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名女網友在爆廢公社PO文，到關帝廟拜拜時，不小心看見月老許願單有個超狂的擇偶願望，許願小卡上寫著：「祈求娶蔡依林歌星。」大大的8個字寫得很有力，看來內心真的很希望神明能幫個忙，只是這個心願難度不是普通高，不少網友笑回：「還是早早洗洗睡了。」

但有一句話說：「有夢最美，希望相隨。」雖然不確定網友的心願神明聽到了沒，但蔡依林本人看到了，她幽默地說：「想和月老聯名出腦公系列，許願單一張！可好？」看來女神本尊也在等愛中，希望月老幫忙牽線，早日覓得良緣。

▲▼蔡依林回應。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

▲蔡依林回應。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

不過粉絲提醒蔡依林，「算命阿姨交代的大冰奶喝了沒？」在前年網紅阿翰曾現身蔡依林的直播，以「算命阿姨」腔調對Jolin說：「告訴妳桃花怎麼來，就每天早上喝一杯大冰奶，桃花就會圓滿。」沒想到Jolin大笑後萌回：「那要加珍珠嗎？」讓網友全笑翻，這也因此成為一個哏。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」

2019渣男代表！陸網列「8男星劣跡」　圈內人直接點名「他」夠壞

張藝興罕見脫了！表演一半「直接扯開上衣」　胸肌+平板腹肌全露

朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

張柏芝分手18年「世紀同台」陳曉東！　合體密謀「幹大事」

影／趕不上飛機辱罵地勤「Fucking China」　男星挺身開譙外國客

抓到了！玄彬、孫藝真「洛杉磯約會」　網一看：求你們立刻結婚

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

唐綺陽運勢／白羊「有機會被告白」　3星座當心「另一半受不了」

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

袁艾菲被求婚6天才公開喜訊　「彼此確認真假」笑噴

等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, jolin, , 呸姊, Ugly pretty

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」
  2. 《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄
  3. 台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應
  4. 還原北海道車禍始末　曾志偉無藥可救：人生最接近死亡
  5. 困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用
  6. 炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援
  7. 首爾直擊／活屍亂竄！裴斗娜嚇壞驚叫　朱智勳擁她入懷
  8. 蕭敬騰還原大螢幕砸下瞬間！「所有東西都在晃」嚇壞往外逃
  9. 抓到了！玄彬、孫藝真「洛杉磯約會」　網一看：求你們立刻結婚
  10. 朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366