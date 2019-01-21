台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》發行後佳評如潮，20日舉辦簽名握手會，吸引無數粉絲漏夜排隊，但為了見偶像一面這些粉絲的舉動不是最狂的，有男粉希望能娶到她，特別向神明許願，結果蔡依林本尊真的看到報導回應了。

▲短短8字「祈求娶蔡依林歌星」卻超難達成。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名女網友在爆廢公社PO文，到關帝廟拜拜時，不小心看見月老許願單有個超狂的擇偶願望，許願小卡上寫著：「祈求娶蔡依林歌星。」大大的8個字寫得很有力，看來內心真的很希望神明能幫個忙，只是這個心願難度不是普通高，不少網友笑回：「還是早早洗洗睡了。」

但有一句話說：「有夢最美，希望相隨。」雖然不確定網友的心願神明聽到了沒，但蔡依林本人看到了，她幽默地說：「想和月老聯名出腦公系列，許願單一張！可好？」看來女神本尊也在等愛中，希望月老幫忙牽線，早日覓得良緣。

▲蔡依林回應。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

不過粉絲提醒蔡依林，「算命阿姨交代的大冰奶喝了沒？」在前年網紅阿翰曾現身蔡依林的直播，以「算命阿姨」腔調對Jolin說：「告訴妳桃花怎麼來，就每天早上喝一杯大冰奶，桃花就會圓滿。」沒想到Jolin大笑後萌回：「那要加珍珠嗎？」讓網友全笑翻，這也因此成為一個哏。