瑞莎「當台灣人心願又落空」　5年幽靈人口痴等：這是我家

記者李玟儀／綜合報導

女星瑞莎23日在台灣居留滿5年，終於符合身分證的申請資格，並且入籍先生、女兒戶口中，她開心地說：「終於可以正式成為一家人。」只是她的心願可能又要暫時落空了。

▲瑞莎。（圖／潮旅提供）

瑞莎滿心期待向戶政事務所詢問相關訊息，卻被告知必須先申請定居證之後，才能再申請身分證，但她有點失望，不過隨即又打起精神，表示雖然時間又再次延後，仍期待自己成為第一個拿到台灣身分證的烏克蘭人，也希望透過自己的堅持，讓未來想拿到身分證的烏克蘭人，申請流程可以更簡潔、順利。

▲瑞莎期待成為第一個拿到台灣身分證的烏克蘭人。（圖／潮旅提供）

事實上，這幾年來，瑞莎因為只持有居留證，出國受到很大的限制，因此被迫放棄不少工作邀約，她期待拿到身分證之後，人生及事業會重新啟動，並且重新布局事業，同時身為媽媽的她，也說：「現在有女兒看著我，我必須要做她的好榜樣，在工作上更加把勁，好好努力。」

瑞莎也說：「台灣讓我感覺自在、開心、舒服，有家的感覺，會想住下來，尤其是在結婚生子及家人陸續移居過來之後，台灣已經是我的家了。」儘管在過程中幾經波折，仍期盼成為真正的台灣人。

▲瑞莎希望自己的經驗未來能幫助到其他烏克蘭人。（圖／潮旅提供）