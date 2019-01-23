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媽媽被嫌棄..楊晨熙「前婚事破局」　準婆婆1句話吳宗憲傻眼：沒同理心

記者李玟儀／綜合報導

女星楊晨熙2018年12月答應大飛的求婚，不過她的感情不是一直以來都一帆風順，曾有過一段「破局的婚事」，當時的準公婆暗諷臥病在床的楊媽媽，讓她既委屈又難過，傷心痛罵：「最好妳不會生病！」

▲▼楊晨熙曾有段破局的婚事。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲楊晨熙前男友媽媽責怪她沒幫兒子洗衣服。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

楊晨熙和前任男友交往時，小倆口都不擅長整理家裡，但男方媽媽看到兒子衣服亂丟卻怪在她頭上，「妳這個以後要當人家媳婦的，怎麼衣服不會幫我兒子洗？」不僅如此，就連吃完飯後的碗筷，她沒有立刻收走、幫忙洗，對方家長也說；「妳怎麼這麼不自動，妳真的是...，妳媽沒把妳教好是不是。」

▲▼楊晨熙曾有段破局的婚事。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲前男友媽媽踩楊晨熙地雷。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

聽到這句話楊晨熙氣炸，她認為家人就是自己的地雷，不容許任何人無理攻擊，但礙於對方是長輩她忍氣說：「好我現在就去收。」就連家中打掃，後來也自己出錢請專人當忙。

▲▼楊晨熙曾有段破局的婚事。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼準公婆暗諷楊晨熙媽媽生病，讓她氣炸了。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼楊晨熙曾有段破局的婚事。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

但壓垮這場婚事的最後一根稻草是兩人論及婚嫁時，雙方家庭狀況攤在陽光下，當時楊晨熙媽媽因為中風的關係臥病在床，她提了這件事後意外看清對方家人嘴臉，準公婆一聽說楊媽媽生病，竟然回說：「拜託，那我這樣兒子跟妳結婚之後，照顧岳父岳母都來不及了，妳媽媽還生病的話，那我們不就等於是好像3個人一樣在照顧。」

▲▼楊晨熙曾有段破局的婚事。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲吳宗憲、LULU聽完傻眼：「沒有同理心。」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

聽到對方的話，身為病人家屬的楊晨熙當然難過又錯愕，氣得在節目《綜藝大熱門》上泛淚怒吼：「最好妳不會生病！」吳宗憲、LULU在一旁頻搖頭：「這個沒有同理心就很難了。」在場的余祥銓也搖手：「這個就算了。」認為放生這樣的對象是正確的。

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楊晨熙, 大飛, 綜藝大熱門, 吳宗憲, LULU, 陳漢典, 余祥銓

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