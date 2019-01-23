時間線曝光！小薰被控「當小三毀婚」　鬆口回應曖昧鄭人碩

娛樂中心／綜合報導

鄭人碩2018年12月爆離婚，23日卻被周刊爆料疑似在還沒離婚之前，就已經在拍攝電影《寒單》時，和小薰婚外曖昧。雖然兩人關係微妙，但近來為了宣傳電影還是頻頻同台，對此她抱持著「清者自清」的態度。

▲小薰、鄭人碩。（圖／翻攝自小薰、鄭人碩臉書）

據《聯合報》報導，小薰和鄭人碩雖然傳緋聞，不過彼此同台宣傳不會尷尬，她認為清者自清，也說早在以《黑澀會美眉》「黑Girl」一員出道後，就深知外界很愛傳藝人的是非，如果是沒有的事，心中自然坦蕩蕩，也不會因此而感到困擾。

只是周刊23日又爆料小薰和鄭人碩在拍戲時過從甚密，1月8日也曾曖昧同車，出入各自鬼鬼祟祟，另外更有爆料人士提供鄭前妻的Instagram限時動態截圖，寫著：「在那阿門耶穌的，裝作自己多純潔，最毒婦人心是妳。」同時附上比中指的圖，雖然未指名道姓，但時機敏感加上小薰的確是基督徒，不免引發聯想。

不過日前鄭人碩接受《ETtoday星光雲》訪問時，提到「婚外情」，他說：「有傳訊息給小薰說對不起啦！」也坦言對《寒單》劇組以及前妻、小薰都不好意思，「男生要有擔當，我還跟小薰說，我當你小王好了啦！」小薰當時回他訊息：「唉唷，你也不要想太多，不要一直道歉啦！之後大家一起吃個飯。」

▲鄭人碩稱小薰是很好的朋友。（圖／記者張一中攝）

究竟和小薰有沒有曖昧情？「沒有！大家都很好的朋友！我跟大家都很曖昧好不好，我跟胡宇威也睡過好幾次，工作人員也跟我喝酒，大家感情很好。」但2人在片中其實對戲不多，卻意外傳緋聞，「因為小薰家裡有些狀況，我經驗分享讓她渡化過去，有經驗分享為什麼不行？」