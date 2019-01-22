《異裂》最初結局不一樣！　「最後一句話」藏暗示

▲《異裂》。（圖／《異裂》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）在2000年《驚心動魄》、2016年《分裂》後，將以《異裂》為該系列畫下句點，主演本片的山繆傑克森（Samuel L. Jackson）卻在受訪時透露，最初的結局其實並非如此。

山繆傑克森飾演伊利亞，患有成骨不全症，擁有高智商，在2000年《驚心動魄》首次現身，他表示，「最初結局是不一樣，當我們第一次開始時，有些地方需要改變，鑒於現代社會和全世界的現況，以及未來可能的樣子。」畢竟奈沙馬蘭最初設定的結局是在19年前，經過這段時間，結局改變才能更符合全球現況，以及他想傳達的想法。

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▲《異裂》中的伊利亞。（圖／《異裂》劇照）



而最受到影迷討論的，便是伊利亞死前對媽媽所說的話，他說，那並不是限定漫畫，而是一段「Origin Story（起源的故事）」（台灣字幕翻為原創故事），一個關於他如何改變世界，讓不同於常人的超人公開的故事，彷彿在透露這集將會開啟更多的相關電影。

不過奈沙馬蘭近來表示，這是大家最後一次在此電影宇宙中看到這3個角色，「我想說很多原創故事，我是一位原創電影的製片人，想繼續說新的故事和新角色。這對我來說很有趣，找出一種新語言，然後學習它，試著讓觀眾在2個小時中理解並接受。」似乎沒有打算要延續該電影宇宙。

▲《驚心動魄》中的伊利亞。（圖／《驚心動魄》劇照）