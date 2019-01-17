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麥莉被爆懷孕「是女兒」！　雷神索爾要當大伯了

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）。（圖／CFP）

▲麥莉和連恩漢斯沃於上個月結婚。（圖／CFP、翻攝自麥莉IG）

記者許瑞麟／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）2018年12月和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚，這陣子傳出她已經懷孕的消息，現在更有外媒指出，她肚子裡的寶寶是女孩，小倆口都相當期待孩子的到來。

麥莉先前便拍到肚子微凸的照片，據《OK! Australia》報導，消息人士透露，「麥莉非常開心，因為懷了連恩的孩子，是女兒，也是他們所希望的。」小倆口的家人都已經知道這好消息，麥莉的媽媽甚至感動到落淚。

麥莉（Miley Cyrus）和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）。（圖／CFP）

▲麥莉被拍到肚子微凸。（圖／CFP）

此外，麥莉打算把小孩留在澳洲的拜倫灣（Byron Bay）照顧，過去常到那裡拜訪克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）夫婦倆。報導指出，拜倫灣對她來說就像第2個家，想在克里斯漢斯沃的家旁邊買房子，所以兩家人可以有更多時間相處，孩子們也可以一起長大。

先前麥莉受訪時便表示，想要在2019年結婚，期許自己當個很酷的媽媽，但至今對於懷孕傳聞始終都沒有回應。

麥莉2009年和連恩漢斯沃合作《最後一曲》（The Last Song）陷入熱戀，中間分分合合，2012年首次訂婚，分手後又復合，於2016年再度訂婚，如今正式步上人生新的階段，雖然懷孕一事尚未被證實，粉絲仍希望可以盡快聽到好消息。

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麥莉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth, 懷孕

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