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DC《水行俠》發威後還有《沙贊！》　新預告洩新畫面！

《沙贊！》新預告。（圖／翻攝自YouTube／ Warner Bros. Pictures）

▲《沙贊！》。（圖／翻攝自YouTube／ Warner Bros. Pictures）

記者許瑞麟／綜合報導

隨著《水行俠》在全球創下票房佳績，DC今年也將推出《沙贊！》，能否延續氣勢，備受期待，現在也公開最新一支預告，可以看到更多先前沒曝光過的新畫面。

可以看到開頭不久，一個小男孩走進一個黑暗的地窖，但仔細一看，應該不是男主角Billy，外媒指出，他可能是反派希瓦納博士（Sivana）的小時候，裡頭有幾座雕像，應該就是漫畫的反派「七宗罪（Seven Deadly Sins）」，但對於電影是否會談到這些反派，目前尚不得而知。

《沙贊！》新預告。（圖／翻攝自YouTube／Warner Bros. Pictures）

▲預告顯示七宗罪雕像。（圖／翻攝自YouTube／ Warner Bros. Pictures）

新預告中，也可以感受到Billy雖然變身後擁有超人的能力，內心仍保有童心，一心想做只有大人才可以做的事，像是買啤酒，還想試著貸款買個超級英雄的基地，讓人哭笑不得，本片的賣點之一便是結合英雄片和喜劇片風格。

《沙贊！》將於4月5日於北美上映。

《沙贊！》新預告。（圖／翻攝自YouTube／ Warner Bros. Pictures）

▲《沙贊！》反派希瓦納博士。（圖／翻攝自YouTube／ Warner Bros. Pictures）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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