「殺神」基努李維回歸！《捍衛任務3》首支預告「只能用帥來形容」

▲《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

由基努李維（Keanu Reeves）主演的《捍衛任務》第3集《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》，繼幾天前釋出首張動態海報、簡短的前導預告以及正式片名後，現在公開首支完整預告，只見基努李維帥度爆表，本集也加入不少新角色。

John Wick雖然想從殺手工作退休，但事實始終不如願，為了愛犬大開殺戒的他，儼然成為近幾年動作片的新英雄。預告中，可以看到滿滿的打鬥場景，顯示本片的刺激和火爆打鬥場面，完全不輸前兩集，已經成為組織懸賞目標的他騎著馬，依然可以單手解決騎車追趕他的殺手。

▲▼《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）



片名中的「Parabellum」來自於拉丁文「Si vis pacem, para bellum」，意思為「如果你想要和平，那就為開戰做準備」。

此外，新加入的荷莉貝瑞（Halle Berry）飾演「索菲亞」，和John Wick有過一段過去，2人看來會合作禦敵。John Wick在上一集殺掉一名「高桌」（High table）成員，預告中，可以看到該組織的重要人物Roma Ruska也有現身，該角色由資深女星安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）飾演。

▲荷莉貝瑞。（圖／翻攝自YouTube／Lionsgate Movies）



▲安潔莉卡休斯頓。（圖／翻攝自YouTube／Lionsgate Movies）



其他演員包括伊恩麥克夏恩（Ian McShane）、勞倫費許朋（Laurence Fishburne）、真田廣之、傑森曼薩凱斯（Jason Mantzoukas）、露比蘿絲（Ruby Rose）、凡夫俗子（Common）等人。《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》將於5月17日在北美上映。

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