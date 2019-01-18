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漫威跟風對比照！　網友惡搞更精彩「10年後都化成灰」

記者許瑞麟／綜合報導

社群網站近來流行「10 Year Challenge」，分享自己10年前和現在的對比照，現在就連發展10年的漫威電影宇宙也跟上這股風潮，公開了7位角色的對比照，不過網友在下方的留言似乎更精彩，把漫威過去換角，以及被薩諾斯化成灰的角色全加了進來。

漫威官方分享的角色包括鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑寡婦、鷹眼、尼克福瑞、菲爾考森，舊照大部分都以角色首次現身作品或是2012年《復仇者聯盟》的畫面為主，現在的照片則為《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4：終局之戰》為主，影迷大嘆這些英雄根本是凍齡，外貌相差不多。

▼漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

有趣的是，有網友幫蜘蛛人的梅嬸製作10 Year Challenge照片，可以看到左邊是2007年《蜘蛛人3》的老人版梅嬸，由蘿絲瑪麗哈里斯（Rosemary Harris）飾演，右邊則是2017年《蜘蛛人：返校日》的年輕版梅嬸，由瑪麗莎托梅（Marisa Tomei ）飾演。還有網友在留言處放上酷寒戰士、蜘蛛人的對比照，舊照帥氣，新照卻變成粉灰，呼應他們被薩諾斯彈指化成灰後的劇情。

▼網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自BoostNBuck推特）

漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

網友惡搞漫威10 Year Challenge。（圖／翻攝自漫威推特）

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