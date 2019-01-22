《金牌手》卡關3年連換4導演　傳查寧塔圖乾脆自己當！

▲查寧塔圖《金牌手》遲遲沒開拍。（圖／達志影像、翻攝自漫威漫畫）



記者許瑞麟／綜合報導

X戰警系列《金牌手》（Gambit）2015年就確定要拍攝獨立電影，由查寧塔圖（Channing Tatum）主演，卻遲遲沒有進度，找不到導演，現在便傳出他打算因此親自執導，如果消息屬實，這將會是他的導演處女作。

《猩球崛起》Rupert Wyatt為本片首位確定的導演，最後因為幕後的衝突退出，第2位導演則是《明日邊界》的Doug Liman，第3位導演為《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》的Gore Verbinski，因為檔期衝突退出，《金剛：骷髏島》Jordan Vogt-Roberts盛傳為第4位導演，最後不了了之。

而據《Deadline》報導，面對導演人選一直無法確定，查寧塔圖打算親自執導。

先前傳出《金牌手》因為迪士尼跟福斯合併後被腰斬，但目前尚未有確定的消息，不過日前《死侍》和《X 特攻隊》的原作漫畫聯合創作人Rob Liefeld才表示，《X 特攻隊》因為收購案而告吹，「它是收購案的受害者之一，8億美元還真是容易。」究竟《金牌手》能不能順利開拍，粉絲得耐心等候。

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