《不可能的任務》已死角色回歸？　導演：一切都有可能

▲《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《不可能的任務：全面瓦解》成為該系列電影最賣座的一部，也確定第7、8集會接連拍攝，導演克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）回歸執導和擔任編劇，現在更傳出他打算讓2位已經領便當的角色回歸演出。

在《不可能的任務：全面瓦解》中，亨利卡維爾（Henry Cavill）所飾演的August Walker為中情局特別行動科探員，負責監視伊森和他的團隊執行任務，最後大反轉成為反派，和伊森激戰後墜崖。

▲亨利卡維爾。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）



而亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）飾演Alan Hunley，首次現身於《不可能的任務：失控國度》，在本集成為情報局新任部長，最後卻被August Walker殺死，讓死忠影迷相當不捨。

▲亞歷鮑德溫。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）



據《THR》報導，克里斯多福麥奎里打算讓這2位演員回歸拍攝，但這計畫仍在早期階段，正式劇本出來後還是有可能受到影響，如果真要回歸，可能會透過回憶、回溯的方式呈現，但目前尚未確定現身的集數，對於這些傳聞，他僅回應，「一切都有可能。我可以做很多事，我可以吃披薩吃到爆炸，但不意味著我真的會這樣做。我會選擇一個航程，讓《不可能的任務》帶我去要去的地方，一直以來那都是唯一的計畫。」

《不可能的任務：全面瓦解》第7、8集預計於2021和2022年的夏天上映。