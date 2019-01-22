ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《不可能的任務》已死角色回歸？　導演：一切都有可能

《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

▲《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《不可能的任務：全面瓦解》成為該系列電影最賣座的一部，也確定第7、8集會接連拍攝，導演克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）回歸執導和擔任編劇，現在更傳出他打算讓2位已經領便當的角色回歸演出。

在《不可能的任務：全面瓦解》中，亨利卡維爾（Henry Cavill）所飾演的August Walker為中情局特別行動科探員，負責監視伊森和他的團隊執行任務，最後大反轉成為反派，和伊森激戰後墜崖。

《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

▲亨利卡維爾。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

而亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）飾演Alan Hunley，首次現身於《不可能的任務：失控國度》，在本集成為情報局新任部長，最後卻被August Walker殺死，讓死忠影迷相當不捨。

《不可能的任務：全面瓦解》。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

▲亞歷鮑德溫。（圖／《不可能的任務：全面瓦解》劇照）

據《THR》報導，克里斯多福麥奎里打算讓這2位演員回歸拍攝，但這計畫仍在早期階段，正式劇本出來後還是有可能受到影響，如果真要回歸，可能會透過回憶、回溯的方式呈現，但目前尚未確定現身的集數，對於這些傳聞，他僅回應，「一切都有可能。我可以做很多事，我可以吃披薩吃到爆炸，但不意味著我真的會這樣做。我會選擇一個航程，讓《不可能的任務》帶我去要去的地方，一直以來那都是唯一的計畫。」

《不可能的任務：全面瓦解》第7、8集預計於2021和2022年的夏天上映。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

《驚奇隊長》外星博士就是《瘋狂亞洲富豪》的白富美！

漫威「最虐心姊妹」！　葛摩菈和涅布拉傳出有獨立影集

麥莉被爆懷孕「是女兒」！　雷神索爾要當大伯了

還記得這部22年前的動畫嗎？《鐘樓怪人》也要拍真人版

「殺神」基努李維回歸！《捍衛任務3》首支預告「只能用帥來形容」

《血衛》馮迪索首張劇照曝光！　網友擔心：他的身材…

《異裂》是最後一部！導演證實「Glass電影宇宙」已經完成

什麼遊戲都可以拍真人版！　《大富翁》要登上大銀幕

漫威跟風對比照！　網友惡搞更精彩「10年後都化成灰」

張藝謀5度角逐金熊獎！新片《一秒鐘》入選柏林影展競賽片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

推薦「愛用衣物柔軟精」半夜賣到缺貨　BTS柾國傻眼：我還沒囤貨

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」

林心如同框郭台銘老婆！　3貴婦合照藏亮點…網驚：抓到皇上了

朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

不可能的任務, 亨利卡維爾, Henry Cavill, 亞歷鮑德溫, Alec Baldwin

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 朱智勳188cm太高！影帝哀嚎：脖子痛　《李屍》導演：吃飯別看
  2. 獨／丁巧唯暴增15公斤　內分泌失調月經「3個月沒來」
  3. 老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機
  4. 《不可能的任務》已死角色回歸？　導演：一切都有可能
  5. 瘋電影／給19歲的我自己　人生無法改寫錯誤
  6. 這樣也認得出來！《青春》歐陽靖看到他笑了「你就是蜘蛛俠」
  7. 阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想抱孫
  8. 阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛
  9. 白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率
  10. 訓練生淚崩告白…張藝興站起來開罵！　「不想做這行為什麼來這」蔡依林嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366