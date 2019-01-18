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《異裂》是最後一部！導演證實「Glass電影宇宙」已經完成

《異裂》。（圖／《異裂》劇照）

▲《異裂》。（圖／《異裂》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《異裂》（Glass）已經在台上映，本片為《驚心動魄》、《分裂》的續集，外界也相當好奇導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）是否打算拍攝第4集，但他近來受訪時，似乎透露沒有這個計畫。

奈沙馬蘭在2016年《分裂》上映時，才揭露該片是2000年《驚心動魄》的續集，如此精心鋪哏，讓影迷都相當期待《異裂》的到來，將3位主角詹姆斯麥艾維（ ‎James McAvoy）、布魯斯威利（Bruce Willis）、山繆傑克森（Samuel L. Jackson）齊聚一堂。

據《娛樂周刊》報導，他鬆口表示，這是大家最後一次在此電影宇宙中看到這3個角色，「我想說很多原創故事，我是一位原創電影的製片人，想繼續說新的故事和新角色。這對我來說很有趣，找出一種新語言，然後學習它，試著讓觀眾在2個小時中理解並接受。」

奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈沙馬蘭。（圖／達志影像／美聯社）

「我已經有2個想法，我想《異裂》推出後，我會開始著手寫下它們。」不過確定的是，奈沙馬蘭正在為Apple TV開發新的10集電視劇，但他目前不能透露太多訊息，只表示是驚悚題材，一集約1個半小時。

印度裔導演奈沙馬蘭擅長驚悚片，執導作品包括《探訪》、《地球過後》、《 降世神通：最後的氣宗》、《水中的女人》、《靈異第六感》、《靈異象限》等，經常會在電影中客串一角，大家不妨留意他是否有出現在《異裂》中。

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