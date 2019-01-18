ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

什麼遊戲都可以拍真人版！　《大富翁》要登上大銀幕

《大富翁》（Monopoly）。（圖／翻攝自Monopoly粉絲專頁）

▲《大富翁》。（圖／翻攝自Monopoly粉絲專頁）

記者許瑞麟／綜合報導

不只迪士尼熱衷將動畫拍成真人版電影，孩之寶（Hasbro）一直以來也將手上的玩具品牌發展成真人電影，包括《變形金剛》、《特種部隊》（G.I. Joe），現在傳出要和獅門影業將經典遊戲《大富翁》（地產大亨，Monopoly）搬上大銀幕。

《大富翁》絕對是大家從小就接觸過的桌上遊戲，於1935年發行，當初設計旨在揭露社會放任資本主義的弊端，沒想到推出後大受歡迎，已經在114個國家發行。據《Deadline》報導，本片目前鎖定由凱文哈特（Kevin Hart）主演，由《驚奇4超人》Tim Story執導，如果沒有意外，這將是他們繼2014年《一路前行》（Ride Along）後的再次合作。

凱文哈特（Kevin Hart）主持奧斯卡。（圖／《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照）

▲凱文哈特。（圖／《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照）

其實本片早在2015年就想開拍，當初找來《鐘點戰》、《千鈞一髮》的Andrew Niccol編寫劇本，先前的劇情為一個來自Baltic Avenue的年輕人尋求發財之路，但確切詳細劇情尚未曝光，開拍日期也還沒確定。

凱文哈特被奧斯卡開除後，也堅決不會返回主持崗位，接下來還有《野蠻遊戲：瘋狂叢林》的續集即將開拍。

推薦閱讀

「殺神」基努李維回歸！《捍衛任務3》首支預告「只能用帥來形容」

漫威跟風對比照！　網友惡搞更精彩「10年後都化成灰」

還記得這部22年前的動畫嗎？《鐘樓怪人》也要拍真人版

《捍衛任務》第3集來了！　「最暴力的一集」動態海報帥炸

麥莉被爆懷孕「是女兒」！　雷神索爾要當大伯了

男神都在這部電影！　克里斯伊凡、湯姆霍蘭德新片確定豪華卡司

《異裂》是最後一部！導演證實「Glass電影宇宙」已經完成

《驚奇隊長》外星博士就是《瘋狂亞洲富豪》的白富美！

《血衛》馮迪索首張劇照曝光！　網友擔心：他的身材…

漫威「最虐心姊妹」！　葛摩菈和涅布拉傳出有獨立影集

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

人妻被逼做20次試管「卵子都沒了」！醫不忍　男方家冷回：反正我們有錢

勝利向YG社長道歉！私訊認錯：我會處理爭議　粉絲看對話怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大富翁, Monopoly, 凱文哈特, Kevin Hart

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 解婕翎可以好好愛了嗎！KID、熊熊RUN新聞一起好好愛寵物
  2. 鳴影品／第一次拍網劇，拍到被金馬影帝欣賞
  3. 防彈RM「下面涼涼」低頭看拉鍊開了！　轉身一個MOVE秒解放送事故
  4. Ella浴室撲上張軒睿大胸肌！大玩「老哏」姊弟戀甜到爆笑
  5. 摩根費里曼繼孫女被刺25刀喪命　兇殘男友入獄20年
  6. 結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話
  7. 他沙啞3年「聲帶一片花海」！　冒出一顆顆小肉球…醫傻眼：喉嚨長菜花
  8. 《聲林》總決賽倒數！「雙李」將面臨最殘酷的挑戰
  9. 尾牙唱一半…歌手「被消音」冏爆！　丫頭「2招破尷尬」網服了
  10. 什麼遊戲都可以拍真人版！　《大富翁》要登上大銀幕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366