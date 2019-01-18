什麼遊戲都可以拍真人版！　《大富翁》要登上大銀幕

▲《大富翁》。（圖／翻攝自Monopoly粉絲專頁）



記者許瑞麟／綜合報導

不只迪士尼熱衷將動畫拍成真人版電影，孩之寶（Hasbro）一直以來也將手上的玩具品牌發展成真人電影，包括《變形金剛》、《特種部隊》（G.I. Joe），現在傳出要和獅門影業將經典遊戲《大富翁》（地產大亨，Monopoly）搬上大銀幕。

《大富翁》絕對是大家從小就接觸過的桌上遊戲，於1935年發行，當初設計旨在揭露社會放任資本主義的弊端，沒想到推出後大受歡迎，已經在114個國家發行。據《Deadline》報導，本片目前鎖定由凱文哈特（Kevin Hart）主演，由《驚奇4超人》Tim Story執導，如果沒有意外，這將是他們繼2014年《一路前行》（Ride Along）後的再次合作。

▲凱文哈特。（圖／《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照）



其實本片早在2015年就想開拍，當初找來《鐘點戰》、《千鈞一髮》的Andrew Niccol編寫劇本，先前的劇情為一個來自Baltic Avenue的年輕人尋求發財之路，但確切詳細劇情尚未曝光，開拍日期也還沒確定。

凱文哈特被奧斯卡開除後，也堅決不會返回主持崗位，接下來還有《野蠻遊戲：瘋狂叢林》的續集即將開拍。