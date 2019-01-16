漫威「最虐心姊妹」！　葛摩菈和涅布拉傳出有獨立影集

▲葛摩菈和涅布拉。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼將推出線上影音平台Disney+，多名復仇者聯盟成員將有自己的獨立影集，現在傳出《星際異攻隊》中的葛摩菈和涅布拉兩姊妹也在計畫中。

此消息由《We Got This Covered》曝光，但尚未經過官方證實，所以柔伊莎達娜（Zoe Saldana）和凱倫吉蘭（Karen Gillan）2位演員是否會回歸演出也不確定。另外，《雷神索爾》系列電影中，由潔米亞歷山大（Jaimie Alexander）飾演的「希芙」一角，也傳出有獨立影集。

▲希芙。（圖／《雷神索爾》系列劇照）



葛摩菈和涅布拉是薩諾斯的養女，從小被訓練和彼此戰鬥，在電影中，涅布拉決定要向一直不手下留情的葛摩菈復仇，但在《星際異攻隊2》中，2人最後說開一切，放下恩怨，在《復仇者聯盟3：無限之戰》時，葛摩菈甚至為了拯救妹妹，向薩諾斯說出靈魂寶石的所在位置。

Disney+目前確定的獨立影集包括洛基、緋紅女巫和幻視、酷寒戰士和獵鷹。而擔任《驚奇隊長》編劇之一的Jac Schaeffer，將會負責緋紅女巫和幻視影集試播集的劇本，同時擔任執行製作人和統籌。