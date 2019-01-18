ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

記者劉宜庭／綜合報導

藝人林明禎擁有天使臉蛋，及32E、22吋腰的魔鬼身材，是許多人心目中的女神，陽光甜美形象深植人心。近來，社交媒體上興起一陣「10年挑戰」（#10YearChallenge）的熱潮，許多人將10年前後的對比照PO網，林明禎也跟上這波熱潮，然而畫面竟然是「露點照」，罕見大尺度舉動，瞬間讓網友暴動了！

▲林明禎IG流出「露點照」！　E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？。（圖／翻攝自林明禎IG）

▲林明禎IG流出「露點照」！　E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？。（圖／翻攝自林明禎IG）

▲林明禎IG流出「露點照」！　E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？。（圖／翻攝自林明禎IG）

▲林明禎外型甜美，同時擁有E罩杯好身材。（圖／翻攝自林明禎IG）

原來，林明禎18日透過Instagram發文，進行10年挑戰時，並非曬出自己10年前後真實的照片，而是PO出疑似為乳房示意圖，引發外界揣測，似乎暗示從10年前的堅挺胸部，轉變成如今較為下垂的樣子，不過，她事後在底下留言笑說，「你們看成什麼了？我什麼都沒說啊。」

▲林明禎IG流出「露點照」！　E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？。（圖／翻攝自林明禎IG）

▲林明禎的10年跳戰，讓網友乍看之下還以為女神帳號被盜了。（圖／翻攝自林明禎IG）

「露點照」一PO網，立刻掀起大票網友暴動，不少人紛紛留言喊，「我的女神崩壞了」、「妳這樣講好嗎哈哈哈」、「秒懂，老司機」、「怎麼看都是邪惡的」，也有人笑說，「沒事～我相信這只是一幅畫而已。」不過，由於林明禎長期維持甜美女孩好形象，平時不太會開這種玩笑，更有人因此懷疑女神是否被盜帳號了，在網路上引發熱烈討論。

此外，面對有網友笑說，「我看明白了，＂10年前看東西的角度和10年後看東西的角度不一樣＂。」林明禎則親自留言回覆，誇讚該名網友「太有才了。」

推薦閱讀

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

孫安佐「圓胖弟→180cm壯男」　自揭黑歷史照…網：胖子都是潛力股

溫嵐消失2年近照曝光！　網友一看全驚呆「認不出來」

連3天睡不到5hrs…演「昏迷病人」還是NG！　納豆敗在這點網笑瘋

柯叔元抽了30年宣布戒菸！　只花40天斷菸癮…他1個字點出成功關鍵

五月天瑪莎媽質疑夫外遇閨蜜！　「她勾搭我老公」被告妨害名譽

野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！

36H陳香菱認了影片是她！　替前夫還學貸…悔年輕時「做了件傻事」

《延禧》佘詩曼美肌、濾鏡全關掉！　「真面目現形」驚呆網友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

賀一航兒大街被誤砍！　醫院曾發「病危通知」：第一次看到爸爸哭

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

TWICE直播中收驚悚留言：要在1月30日殺死子瑜，我保證！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林明禎, 10年挑戰, #10YearChallenge

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 馮玟璇飆頑童《Runnin》炸翻　18歲萌妹對手開口爆雞皮
  2. 小烏龜回來了！鄭可強《知足》5票擊退「阿信跨刀歌手」
  3. 艾怡良穿上改良西裝開唱！　側面、背部「全挖空」登場
  4. 林依晨高燒被張彬彬「霸氣背環抱」　動心告白：我好喜歡你
  5. 「湯女郎」毀容！扮演駭人反派又濕又髒　粉絲心碎：女神呢
  6. 李佳歡「對手現聲」飆《煎熬》全場嚇傻　Ella首度棄票
  7. 蕭敬騰高雄彩排脫稿「唱生日快樂～」　蕭媽媽在台下大哭！
  8. 曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角
  9. 鹿希派：爸，這演唱會好累！　吳宗憲《玩很大》一半打來
  10. 海選遺珠踢館張宸安　大魔王林宥嘉「最後一票」定勝負

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366