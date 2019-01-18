林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

記者劉宜庭／綜合報導

藝人林明禎擁有天使臉蛋，及32E、22吋腰的魔鬼身材，是許多人心目中的女神，陽光甜美形象深植人心。近來，社交媒體上興起一陣「10年挑戰」（#10YearChallenge）的熱潮，許多人將10年前後的對比照PO網，林明禎也跟上這波熱潮，然而畫面竟然是「露點照」，罕見大尺度舉動，瞬間讓網友暴動了！

▲林明禎外型甜美，同時擁有E罩杯好身材。（圖／翻攝自林明禎IG）

原來，林明禎18日透過Instagram發文，進行10年挑戰時，並非曬出自己10年前後真實的照片，而是PO出疑似為乳房示意圖，引發外界揣測，似乎暗示從10年前的堅挺胸部，轉變成如今較為下垂的樣子，不過，她事後在底下留言笑說，「你們看成什麼了？我什麼都沒說啊。」

▲林明禎的10年跳戰，讓網友乍看之下還以為女神帳號被盜了。（圖／翻攝自林明禎IG）



「露點照」一PO網，立刻掀起大票網友暴動，不少人紛紛留言喊，「我的女神崩壞了」、「妳這樣講好嗎哈哈哈」、「秒懂，老司機」、「怎麼看都是邪惡的」，也有人笑說，「沒事～我相信這只是一幅畫而已。」不過，由於林明禎長期維持甜美女孩好形象，平時不太會開這種玩笑，更有人因此懷疑女神是否被盜帳號了，在網路上引發熱烈討論。

此外，面對有網友笑說，「我看明白了，＂10年前看東西的角度和10年後看東西的角度不一樣＂。」林明禎則親自留言回覆，誇讚該名網友「太有才了。」