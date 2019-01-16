溫嵐消失2年近照曝光！　網友一看全驚呆「認不出來」

記者劉宜庭／綜合報導

歌手溫嵐過去2年來，鮮少出現在螢光幕前，期間一直沉澱做準備，忙著籌備新專輯，終於在12月推出新單曲，並如火如荼地進行宣傳活動，曬出一系列近照，沒想到卻讓網友乍看之下，差點認不出是她，意外在網路上掀起熱議，甚至登上微博熱搜。

▲溫嵐唱紅許多膾炙人口的歌曲，圖為2012年的宣傳照。（圖／資料照）

溫嵐12月中推出新單曲《標註愛》後，近來忙著宣傳，期間更陸續曬出一系列美照，分享生活點滴及近況。畫面中，她打扮火辣，外套不時滑落，大方秀出傲人胸圍，展露性感一面。

然而，更引人注意的是，或許是溫嵐的精緻妝容，以及髮型有些改變的關係，不少人認為，與她出道初期模樣，似乎有些不同，更有網友乍看之下險些認不出來，紛紛留言驚呼，「這是誰」、「網紅臉」、「完全認不得了」，不過也有粉絲力挺，話題登上微博熱搜，在陸網掀起一陣熱議。

▲溫嵐近來曬出一系列美照，意外掀起熱議。（圖／翻攝自溫嵐微博）

▲部分網友反應。（圖／翻攝自微博）



溫嵐在1997年參加《超級新人王》歌唱比賽，而被吳宗憲發掘進入歌壇，先後發行許多膾炙人口的歌曲，包括《北斗星》、《藍色雨》、《祝我生日快樂》、《熱浪》、《傻瓜》、《手印》、《同手同腳》，以及和周杰倫合作、與憲哥合唱的經典情歌《屋頂》。

過去2年，溫嵐鮮少出現在螢光幕前，她前陣子接受《ETtoday》專訪時坦言，這段時間以來，自己一直在沉澱、為新專輯做準備，希望在對的時間，展現給大家看不一樣的溫嵐。而她最愛的還是音樂，享受在舞台上唱歌的感覺，不過她也不排斥戲劇，因為之前已經有嘗試過，或是舞台劇都是很想去嘗試。