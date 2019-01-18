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連3天睡不到5hrs…演「昏迷病人」還是NG！　納豆敗在這點網笑瘋

記者劉宜庭／綜合報導

藝人納豆（林郁智）原先以一頭招牌捲毛，讓人留下深刻印象，日前為了拍戲，下定決心將頭髮剃光，全新造型散發出截然不同的感覺。除了拍戲以外，他還需兼顧經營副業、拍外景，近來每天更是睡不到5個小時，原以為能順勢演好「昏迷病人」的角色，不料最後竟因打呼聲NG，笑翻大票網友。

▲演昏迷病人NG，納豆敗在這點網笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／納豆）

納豆18日透露，日前連續出了3天外景工作，平均每天睡眠時間不超過5個小時，如今一大早又要拍戲，他表示，「幸好演的是躺在病床上昏迷的病人，不用說任何台詞。」不過，當他拍到第二顆鏡頭時，還是敵擋不住強烈睡意，「我就睡著發出打鼾聲了…。」

最後，納豆被工作人員搖醒，才驚覺到一件事，「要演一個安靜的病人真的好難喔。」最後，他也忍不住自嘲，「我也發現了自己有讓一場懸疑的戲秒變喜劇的才能。」一番逗趣舉動，笑翻大票網友，也意外在網路上引發討論。

▲▼納豆「為了當男一」真剃光頭！（圖／翻攝自Facebook／納豆）

▲▼納豆「為了當男一」真剃光頭！（圖／翻攝自Facebook／納豆）

▲納豆日前為了拍戲，忍痛將招牌捲髮剃光光。（圖／翻攝自Facebook／納豆）

【納豆臉書全文】

連續出了三天外景，平均每天睡不到五小時…今天又一大早跑來拍戲，幸好演的是躺在病床上昏迷的病人，不用說任何台詞，拍第二顆鏡頭我就睡著發出打鼾聲了……被工作人員搖醒後，才發現要演一個安靜的病人真的好難喔

我也發現了自己有讓一場懸疑的戲秒變喜劇的才能

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