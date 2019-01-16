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野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！

記者劉宜庭／綜合報導

趙麗穎與馮紹峰2018年10月宣布結婚，一直不斷爆出有孕了，今年元旦馮紹峰先在微博寫下「知否知否，應是一家三口」，趙麗穎也回覆「等候等候，恭迎2019」，正式宣布升格爸媽好消息。近來，小倆口被拍到一起回北京的畫面，然而男方被目擊抽菸的舉動，卻意外在陸網掀起爭議，引發討論。

趙麗穎官宣懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎元旦當天宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，趙麗穎和馮紹峰日前被野生捕獲，照片中，她穿著寬鬆牛仔外套，低調戴著帽子和口罩，全身包緊緊並未露出孕肚；不久後，馮紹峰被拍到獨自站在室外抽菸，眼神似乎還不時往人在室內的趙麗穎，期間還一度和旁邊也在抽菸的男子小聊了一會，抽完菸後，他先上了車，接著趙麗穎在助理的護送下走出來，並且跟著上車，小倆口便搭車離開。

▲野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲趙麗穎夫婦被野生補獲，馮紹峰則在搭車前獨自於室外抽菸。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

然而，馮紹峰吞雲吐霧的照片曝光後，意外掀起外界罵聲，有網友批評，「趙麗穎都快生了，馮紹峰還抽菸，合適嗎」、「老婆懷孕還不戒菸」，不過也有粉絲緩頰，指馮紹峰並未當著老婆面抽，也有不少人認為，希望外界多給2人私人空間。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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