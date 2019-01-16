聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」

娛樂中心／綜合報導

劉至翰15日坦承與第二任妻子Vivian決定離婚，並聲稱日後不會再結婚，當晚女方也發出聲明證實分開，雙方從此沒有婚姻關係，「劉先生也已經有了更好的選擇。」消息爆發後，不少人好奇劉至翰第一任前妻林子瑄的近況，聽聞此事後，她也在16日罕見出聲了！

▲劉至翰15日坦承與第二任妻子決定離婚。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

劉至翰有兩任婚姻，他2008年和女演員林子瑄結婚，育有一子，2011年結束3年婚姻後，兒子監護權則歸女方。再隔3年，他與第二任妻子Vivian再婚，2人曾是舊愛，雙方各有段婚姻，之後兩人才又碰頭，婚後未有小孩，一起扶養Vivian與前夫所生的女兒，沒想到這段維持5年的婚姻，仍宣告破局。

林子瑄亮麗外型，有「小林志玲」的封號，2段婚姻皆以離婚收場，與劉至翰離婚前，男方還曾爆出偷吃疑雲，傳出她一度因此動念自殺，雙方最後閃電離婚，還為了兒子的教育費鬧翻；然而，劉至翰當年則透露，是因為雙方價值觀有所差異，稱女方不願讓他去大陸發展，才會導致分開。

▲林子瑄與劉至翰於2011年結束3年婚姻後。（圖／翻攝自Facebook／林子瑄）

林子瑄近年淡出演藝圈後，轉戰網拍事業，一度鬧出假貨事件，她當時落淚發聲明強調，「我們的包包不是正版的，沒有帶Logo的，只是型一樣。」近年來，她似乎有重返娛樂圈的打算，傳出也有開始在談戲約。

▲林子瑄先前被控賣假貨時，曾落淚回應。（圖／翻攝自Facebook／林子瑄）

據《聯合報》報導，林子瑄聽聞劉至翰再度離婚，僅表示：「我不知道該說甚麼。」不過，她也透過雙方圈內好友轉述，2人離婚後就沒再聯絡過，至於當年離婚主因，絕非她不讓對方去大陸發展。該名好友表示，唯一能說的只有，「林子瑄當初是在婚姻關係中，劉至翰又和前女友Vivian連絡上，而劉和林是3月7日離婚，而女方Vivian據說是4月份離婚。」

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