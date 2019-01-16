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《延禧》佘詩曼美肌、濾鏡全關掉！　「真面目現形」驚呆網友

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星佘詩曼因演出《延禧攻略》「嫻妃」一角，人氣再度攀升。近來，她在火鍋店用餐時，遇到網紅要求合照，沒想到一進入對方設有濾鏡的鏡頭下，卻瞬間變成一張「網紅臉」，讓大票網友看傻了眼，甚至登上微博熱搜，掀起熱議，對此，她本人親自PO出一張關掉所有美肌效果的自拍照，高EQ回應被眾人讚爆！

▲佘詩曼關美肌、濾鏡「真面目現形」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

▲佘詩曼外型亮眼，精湛演技更是備受肯定。（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

原來，佘詩曼進入用餐的火鍋店，老闆恰巧是一名網紅，親和力超高的她，沒有拒絕對方邀請，大方入鏡直播鏡頭。然而，該名網紅將「美顏」開到極致，經過特殊的濾鏡加持，導致佘詩曼下巴變尖、眼睛變大，加上美肌磨皮效果，讓佘詩曼見到畫面中的自己後，疑似嚇了一跳，更整個人後退。

▲佘詩曼網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼網紅濾鏡下變臉。（圖／翻攝自微博）

▲佘詩曼在網紅的濾鏡下幾乎變了一張臉。（圖／翻攝自微博）

該段畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳，微博熱搜更出現了關鍵字「網紅濾鏡下的佘詩曼」，讓佘詩曼哭笑不得。她也在14日下午，親自PO出關掉特效功能後的自拍照，大方做出回應，「關掉濾鏡～關掉美顏～關掉瘦臉～關掉眼睛放大～我的顏洗攻略…。」

▲佘詩曼關美肌、濾鏡「真面目現形」。（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

▲佘詩曼曬出關掉所有特效的自拍照，高EQ回應了。（圖／翻攝自微博／佘詩曼）

照片中，佘詩曼儘管少了濾鏡、美肌功能的加持，仍舊展現水嫩到發光的超好肌膚，氣色也相當好，讓眾人驚訝不已，不少人更認為，比加了特效的模樣更美，也顯得自然許多。女神高EQ回應，也獲得許多網友好評，紛紛留言大讚，「素顏太美了」、「自然的妳是最美的，完全不需要濾鏡」、「演技好，情商高」、「皮膚真好」，在網路上掀起熱議。

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佘詩曼, 延禧攻略, 嫻妃

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