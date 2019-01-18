超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

記者劉宜庭／綜合報導

周杰倫和昆凌17日迎來結婚4週年紀念日，夫妻倆不久前便飛往義大利佛羅倫斯度假，享受甜蜜的兩人世界。剛抵達當地的首日，他站在河岸邊打卡，並上傳一張酷帥照片，沒想到當時的拍照動作，引發粉絲跟風模仿拍照，這一幕也全被他本人親睹，而且還偷拍下來了！

▲周杰倫近來和昆凌前往義大利佛羅倫斯度假。（圖／翻攝周杰倫Instagram）



周杰倫16日透過Instagram，曬出剛抵達佛羅倫斯時的照片，整個人靠在河邊石牆上，對著鏡頭酷帥比YA，同時，拍攝角度也捕捉當地美景，讓人羨慕不已。

▲就是周杰倫這張照片，引發粉絲跟風搶拍「同款照」。（圖／翻攝周杰倫Instagram）

有趣的是，不少粉絲看見周杰倫PO出的照片後，也爭先到同個地點，並且模仿周董彎手比YA的動作。然而，驚人的是，當粉絲們搶拍與偶像的同款照時，周董本人恰巧在樓上目睹了這一切，還不忘用手機記錄下來，並於18日接連PO在IG限時動態上。

▲不少粉絲到同個地點模仿周杰倫拍照，畫面全被周董本尊偷拍下來了。（圖／翻攝周杰倫Instagram）



周杰倫偷拍粉絲的舉動，被許多網友調侃超幼稚，加上18日恰巧是他滿40歲的生日，引來許多粉絲笑虧，「這不是40歲，是4歲吧」、「越來越調皮了」、「40歲了麻煩成熟點」、「小公舉還是那麼可愛」。此外，被偷拍的粉絲雖無法和周董合影，偶像的手機裡頭卻已存著自己的照片，此舉也讓不少人羨慕不已，引發一陣熱烈討論。

