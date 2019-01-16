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36H陳香菱認了影片是她！　替前夫還學貸…悔年輕時「做了件傻事」

娛樂中心／綜合報導

網路紅人陳香菱（Mandi）被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」，36H的好身材讓她擁有高人氣，近日她被爆開直播「真槍實彈」，對象疑是前夫Manson。對此，她16日出面回應，證實影片確實是她本人拍的沒錯。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱認了影片是她本人。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

陳香菱2016年帶球與Manson結婚，還曾經上過節目《大學生了沒》談論小爸媽話題，以及懷孕過程，當時Manson還自爆她慾望強，曾在24小時內做了10次。怎料，到了2018年時，她出面控訴男方軟爛，騙了她台幣200萬元，才讓離婚一事曝光。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱和Manson曾經一起上過節目。（圖／翻攝自YouTube／18歲不睡）

當時，陳香菱就出面指控，生小孩坐月子的錢都是自己出，Manson不只要她幫忙還高中學貸，連帶妹去唱歌也要她付錢，酒駕被抓也是她付了20萬去保人，甚至還偷拿她的信用卡盜刷，2年就讓她損失200萬元，除了夫妻關係破裂，就連婆婆都因為帶小孩費用而鬧得不愉快，離婚後因為孩子歸男方，還要她支付贍養費，讓她氣得公開對方惡行。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

▲陳香菱如今仍背負前夫欠下的債務。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

直播「真槍實彈」一事爆出後，據《三立新聞網》報導，陳香菱本人出面證實，那些影片確實是她本人，無奈表示那已經是好幾年前的事了，當初是因為前夫缺錢，才會去拍影片靠「斗內」賺錢，但賺來的錢全都被前夫花光，到了現在，她身上仍背著對方欠下的龐大債務，每個月必須要還15萬，自己過去更做了件傻事，「我覺得年輕時很智障…幾年前當他（Manson）的保人。」

如今，陳香菱為了方便工作，已經從台中搬到台北住，目前因為影片的事，情緒低落，希望外界能多給她一些空間。

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陳香菱, Manson, Mandi

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