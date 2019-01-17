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《天空之城》17集關鍵劇本確定外流！　網友看小道驚呆：太精采了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓近來最夯劇《SKY Castle》（天空之城）劇情高潮迭起，收視率開播以來翻漲9倍，可望在最後四集突破《鬼怪》所創下的有線台最高收視紀綠。隨著劇情進入尾聲，各種劇透小道每天飛，卻也傳出17及劇本外流。播出電視台JTBC證實此事，並表示將採取法律途徑。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲《Sky Castle》收視率連番9倍成為黑馬。（圖／翻攝JTBC官網）

——————————————以下內容無雷——————————————

《SKY Castle》在第14集尾聲發生重大轉折，讓4個家庭間針鋒相對激出最高潮，出乎意料的劇情發展也讓討論度爆表。韓網更是充斥各路劇透小道消息，JTBC為此還特地澄清，表示「最終結局尚未完成」，要觀眾不要聽信小道消息，以播出內容為主。

▲《Sky Castle》結局外流！宇宙驚爆ＯＯ　劇迷重看關鍵3秒：真的有刀聲。（圖／翻攝JTBC官網）

▲《Sky Castle》在第14集尾聲出現重大劇情轉折。（圖／翻攝JTBC官網）

不過韓網上也出現了將在18日播出的第17集劇本，頁末還出現劇中車家雙胞胎弟弟「車基俊」的名字。17日JTBC發出聲明證實此事：「《SKY Castle》這部電視劇引起高度討論，有許多觀眾們非常關心劇情發展，為了不發生內容外流這類不光彩的事情，我們做了萬全準備。即便如此，本周即將播出的劇本還是確定遭到流出了，對忠實觀眾們傳達我們的歉意。」

韓媒報導，劇本是從金融界流出，製作團隊則表示，劇組正在調查流出經過，並且已經向警方報案，「將嚴格追究其法律責任。也希望不要再有更多人繼續散播出去了。」而網路上也有聲稱已經看過劇本的網友表示：「劇情發展真的意想不到，好精彩！」

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲影后廉晶雅在《Sky Castle》展現精湛演技。（圖／翻攝JTBC官網）

《SKY Castle》描述南韓社會金字塔底端的0.1％人士，在豪宅社區「天空之城」中，包括職場爭鬥，親子教育問題，以及上流社會女人們的社交風暴等，劇情寫實引起廣大觀眾共鳴，收視率一路上升至19.2％，也創下JTBC電視台的最高紀錄。

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