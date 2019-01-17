雷／朴寶劍討「優秀社員獎勵」親親　宋慧喬決定OO劇情開虐

記者蕭采薇／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫（朴寶劍飾演），卻讓男方成為輿論的焦點。第13集中，面對金振赫的求婚，車秀賢有些手足無措，卻也暗示兩人可能將走上分手一途。

▲《男朋友》第13集中，金振赫帶車秀賢回家吃飯。（圖／翻攝自tvN）

第13集中，車秀賢跟著金振赫到男方家中作客，金家人很意外車秀賢的出現，但還是熱情歡迎。車秀賢吃著家常菜，贊嘆金振赫母親周妍慈的手藝，不過金母看著車秀賢手上的戒指，然後瞥見了金振赫手上的，表情有些不自在。

▲《男朋友》第13集中，金振赫帶車秀賢回家吃飯。（圖／翻攝自tvN）

▲《男朋友》第13集中，金振赫帶車秀賢回家吃飯。（圖／翻攝自tvN）



金振赫送車秀賢回去，兩人在路上散步。車秀賢說：「很羨慕振赫家的氛圍。」金振赫則笑回：「我的父母偶爾會吵架，場面很恐怖呢！」不過車秀賢也在意，問金振赫是不是怕自己困擾，才故意騙自己說取消了聚餐。金振赫說：「秀賢去哪裡和誰見面，都不會讓我感到不舒服，因為秀賢所做的事都是有道理的。而且不管秀賢人在哪，心都在我這邊。」

▲金振赫陪車秀賢散步回家。（圖／翻攝自tvN）

兩人過幾天一起去烤腸店吃飯，車秀賢說，跟振赫交往有很多優點，其中一項就是發現了神秘的事。像是自己本來很挑食，但因為振赫，吃了很多以前不吃的東西，就像是「烤腸」。金振赫也哄女友說道：「秀賢很乖。」車秀賢也在這把新照相機送給了金振赫。

▲金振赫帶車秀賢去吃烤腸，女方過去從來沒有吃過這類的食物。（圖／翻攝自tvN）

車秀賢和金振赫偷偷在公司見面，金振赫拿著糖果給車秀賢吃。車秀賢小抱怨：「本來有事要和振赫說的，吃著糖就感覺不嚴肅了。」金振赫則讓車秀賢告訴自己，「不然會很好奇，會沒法安心工作的。」

▲金振赫和車秀賢在公司偷偷見面。（圖／翻攝自tvN）

金振赫也坦承：「上午的話，想工作的事確實比秀賢多。」被女友虧說：「真是優秀員工呀！」金振赫厚臉皮接著問：「優秀員工有沒有獎勵呢？」車秀賢摸摸他的頭說：「做得好！」金振赫說：「不是這種的！」接著就向女友要了個愛的親親。

▲金振赫向車秀賢要「優秀員工獎勵」。（圖／翻攝自tvN）

不過才發糖沒多久，兩人的感情考驗就來到。金振赫去當了婚禮攝影，把婚禮中的捧花帶了回家。他向車秀賢說：「想看一下妳拿著的樣子。」車秀賢照做，金振赫讚嘆道：「真的很漂亮！」之後金振赫跪在車秀賢身前，握住她的手求婚：「無法想象沒有秀賢的日子，和我一起長久地生活下去吧！」但車秀賢沒有回答，找了藉口就跑開了，讓金振赫有些不安。

▲金振赫向車秀賢求婚。（圖／翻攝自tvN）

▲金振赫向車秀賢求婚。（圖／翻攝自tvN）

金振赫母親周妍慈找上了車秀賢，聲淚俱下的表示：「鄰居找來我家了，我怕振赫會生活在閒言閒語之中。拜託代表，和振赫分手吧！」車秀賢知道，兩人的交往連振赫家人的日常生活也受到了影響，雖然不願意放開金振赫的手，痛苦卻會越來越大。第14集預告中，車秀賢對金振赫說：「因為你，我學會了分手。」讓戲迷大喊崩潰。

▲金振赫媽媽要求車秀賢與自己兒子分手。（圖／翻攝自tvN）

▲車秀賢落淚。（圖／翻攝自tvN）

▲因父母反對，金振赫和車秀賢關係添變數。（圖／翻攝自tvN）