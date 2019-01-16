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偶像進聊天室「違規被舉報」　防彈V哭哭發語音：真的是我啊ㅠㅠ

記者蕭采薇／綜合報導

南韓通訊軟體KAKAO TALK流行「孤獨房」聊天室，規則是所有人都必須是匿名，透過輸入密碼進入聊天室後，不能發言只能發照片交流。防彈少年團成員V在16日凌晨也進入粉絲為他開設的「孤獨房」聊天室，卻因為不了解規則而被警告，委屈地發出語音說：「是我啊沒錯ㅠㅠ」

▲▼首爾歌謠大賞由BTS防彈少年團奪下大賞，成員柾國在舞台倒下。（圖／翻攝自KBS）

▲15日舉辦的「第28屆首爾歌謠大賞」，由防彈少年團二度奪下大賞。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團15日出席「首爾歌謠大賞」頒獎典禮後，16日凌晨V出現在「孤獨房」聊天室，興奮地說自己睡不著，終於第一次成功解出密碼進入，但因為冒充的人實在太多，加上「孤獨房」規則為不能發送文字，也讓V被自己的粉絲舉報，他委屈的連發兩條語音說：「我不是冒充的ㅠㅠ是我啊沒錯ㅠㅠ」

▲▼防彈少年團V進入孤獨房聊天室。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團V進入孤獨房聊天被舉辦，委屈發語音QQ。（圖／翻攝自推特）

被粉絲舉報太傷心的V，最後留下一句「我去學習一下孤獨再回來！」隨後還在官咖表示「因為我不夠孤獨，所以被A.R.M.Y罵了ㅠㅠ」逗趣反應笑翻粉絲。之後他再次換了匿名名稱進入，假裝自己是粉絲，卻一下就被識破，最後趕緊退出了聊天室，深夜尬聊的小插曲因此傳開。

▲▼防彈少年團V進入孤獨房聊天室。（圖／翻攝自推特）▲▼防彈少年團V進入孤獨房聊天室。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團V第一次進入「孤獨房」聊天室就被舉報。（圖／翻攝自推特）

V進入的「孤獨房」聊天室需要密碼驗證，答案是他第一次在官咖發文的日子，可說有一定難度，得是鐵粉才能答題成功。「孤獨房」流行以來，不少偶像都曾進入聊天互動，包括MAMAMOO、SHINee泰民、Winner MINO等等，引起不少話題和笑料。

▲▼防彈少年團V進入孤獨房聊天室。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團V第一次進入「孤獨房」聊天室就被舉報。（圖／翻攝自推特）

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