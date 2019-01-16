帥爸「露蛋挑逗」引殺人魔性慾！父子通吃黑歷史掀出…本尊抗議

記者林映妤／台北報導

阿根廷年度票房冠軍《天使怎麼了》解密阿根廷傳奇罪犯「死亡天使」至今難以解釋的犯案歷程，也能一窺在導演視角下萬惡美少年的同性情慾世界，衝擊視覺、大膽性感，甚至連罪犯本尊看了都受不了，寄出存證信函給導演抗議！

《天使怎麼了》以阿根廷刑期最長的美少年罪犯卡洛斯羅貝托浦西（Carlos Eduardo Robledo Puch）為主角，從他以偷竊為嗜好做開頭，娓娓道來他如何踏上犯下了 11 起謀殺、1起謀殺未遂、17起搶劫，與1起強暴、1起強暴未遂案的萬惡之路。電影當中也特別描述卡洛斯浦西一直以來撲朔迷離的同性之情，讓這個帶著神秘色彩的「死亡天使」更多了人味。

▲▼《天使怎麼了》俊美男主角「父子通吃」。（圖／東昊提供）

人氣新星羅倫佐費洛（Lorenzo Ferro）飾演的卡洛斯，在學校遇見了家裡經營「地下生意」的拉蒙，從此開啟了作惡多端的罪惡之門，也讓原本遊走在女孩之間的花花公子，產了新的情慾流動。

電影中一場拉蒙第一次帶卡洛斯回家玩的戲，由阿根廷老戲骨丹尼爾范內果（Daniel Fanego）飾演的拉蒙爸爸一邊慵懶地玩著手槍，寬鬆的內褲滑出其中一顆蛋蛋，讓初次見到手槍跟男人肉體的卡洛斯盯得目不轉睛，微微展露他心底深處的慾望。

片中除了可看到卡洛斯大膽對著拉蒙媽媽高喊：「我喜歡你老公！」也溫柔幅描述卡洛斯與拉蒙在合作犯案之下越發曖昧的關係，父子通吃的劇情讓觀眾想入非非、腐味十足。

▲老戲骨丹尼爾范內果在《天使怎麼了》露蛋意外挑逗男主角。（圖／東昊提供）

雖然改編真人真事，但由西班牙國寶大師阿莫多瓦監製的《天使怎麼了》比一般傳記電影更多了迷人風格，導演路易斯奧特加（Luis Ortega）明快的敘事配上秒秒都能截圖的精湛攝影與拉丁音樂，令觀眾沈醉於獨樹一格的南美魔幻寫實。《天使怎麼了》也被喻為融合阿莫多瓦與王家衛的創新犯罪電影，《好萊塢報導者》也盛讚：「這是影史上最勾人誘惑的天使殺手！」

電影1月18日上映。