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息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

記者林映妤／台北報導

好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）在《老人與槍》飾演逃獄18次的傳奇「紳士大盜」，本片不僅是他的息影作，電影也邀到非常重要的關鍵人物「重出江湖」－已經淡出影壇、從《虎豹小霸王》開始就是勞勃「御用替身」的米奇吉伯特（MIckey Gilbert），再度在電影擔綱勞勃的替身演員。

面對劇組如此別出心裁的安排，勞勃瑞福又驚又喜：「我不知道他會來，所以在現場看到他時，我真的好開心，感覺就像是找回遺失許久的友情！」

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、米奇吉伯特。（圖／采昌提供／翻攝自網路）

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福與其「御用替身」米奇吉伯特。（圖／采昌提供／翻攝自網路）

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、米奇吉伯特。（圖／采昌提供／翻攝自網路）

米奇吉伯特其實是勞勃瑞福的高中同學，2人畢業多年後重逢，並從1969年的經典電影《虎豹小霸王》開始，米奇就一直擔任勞勃瑞福的「御用替身」，共創無數經典作品。電影特技指導艾爾柏翰（Ele Bardha）透露：「現年82歲的米奇，其實已經好幾年沒有擔任替身演員，但因為這是勞勃瑞福最後一個角色，我還是特別去邀請他，而他也一口允諾參與！」

勞勃演出《老人與槍》，也欽點他在日舞影展培養出來的子弟兵大衛羅利（David Lowery）擔任編導，這讓大衛緊張到一度「失憶」，並對此表示：「被交付這個重大任務時，因為太震驚，當我走出會議室時，完全記不得開會這兩小時講了些什麼！」

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、米奇吉伯特。（圖／采昌提供／翻攝自網路）

▲勞勃瑞福、米奇吉伯特久別重逢超感動。（圖／翻攝自網路）

事實上，大衛羅利曾以電影《險路謎情》，在勞勃瑞福創立的日舞影展一舉成名。他始終將勞勃視為恩師與偶像，所以當勞勃將這部「演員生涯最後一部電影」交到他手中時，大衛既興奮又緊張。

勞勃也滿意讚道：「我把這部電影交給大衛羅利，真是一個非常正確的決定。我對這部電影的最大貢獻，就是相信他的才華、並保護他的創作自由。年輕導演永遠會受到很多來自外界的壓力，比方說製片公司的種種修改意見，但我認為既然把電影交給他，就該放手讓他去做。」 《老人與槍》1月25日上映。

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