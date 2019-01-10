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爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁

記者林映妤／台北報導

鄭人碩去年12月證實和結婚2年的老婆早在9月初簽字離婚，隨後被爆出合作《寒單》的小薰是介入婚姻的第3者，引起外界議論。鄭人碩10日離婚爆外遇後首度出面，他態度大方：「我有傳訊息給小薰說對不起啦！」還開玩笑：「我有說，我不是吳慷仁我不會傷害你！」

鄭人碩拿吳慷仁擋槍，是因為吳慷仁被稱「發電機」，拍一部愛一部，鄭人碩話一說完，趕忙解釋是開玩笑。爆離婚外遇，鄭人碩坦言對《寒單》劇組以及前妻、小薰都不好意思，「男生要有擔當，我還跟小薰說，我當你小王好了啦！」

小薰則回他訊息：「唉唷，你也不要想太多，不要一直道歉啦！之後大家一起吃個飯。」

▲▼《寒單》鄭人碩平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼鄭人碩爆離婚後首度露面。（圖／記者張一中攝）

▲▼《寒單》鄭人碩平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

究竟和小薰有沒有曖昧情？「沒有！大家都很好的朋友！我跟大家都很曖昧好不好，我跟胡宇威也睡過好幾次，工作人員也跟我喝酒，大家感情很好。」但2人在片中其實對戲不多，卻意外傳緋聞，「因為小薰家裡有些狀況，我經驗分享讓她渡化過去，有經驗分享為什麼不行？」

鄭人碩離婚後搬出去，沒有外界傳的仍和前妻同居，「我可以隨時隨地回去看我兒子，也會給前岳母關心，我會讓我兒子好好過。」講到離婚主因，鄭人碩說：「說實在我耽誤人家了啦，工作比較重要，趁她還年輕不要耽誤。我們彼此都還在學著愛人與被愛，去學包容人家，至少我們是很和平的。」

前妻對鄭人碩和小薰的緋聞有何反應？他表示：「她說，我知道你很愛交朋友，對人就是這樣，但在這個行業要注意點，不要落人口舌。」

鄭人碩表示，現階段跟誰都可以發展關係，「小薰是很開朗的人，很好聊，想必大家都希望有這類型的朋友。」至於小薰和胡宇威的床戲有沒有去盯場？鄭人碩爆笑：「我去盯幹嘛？干我屁事啊！我還要去教胡宇威怎麼勃起嗎？」

▲▼《寒單》鄭人碩平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼鄭人碩澄清和小薰的緋聞。（圖／記者張一中攝）

▲▼《寒單》鄭人碩平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

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鄭人碩, 寒單, 小薰

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