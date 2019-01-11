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《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到

記者林映妤／台北報導

1993年跨越世代不朽的勇氣故事《辛德勒的名單》將在1月25日推出25周年數位經典版，全台威秀影城共8家獨家感動獻映！

《辛德勒的名單》由史蒂芬史匹柏執導，全球進帳3.2億美金票房，並榮獲1994年第66屆奧斯卡金像獎最佳影片、導演、原創音樂、改編劇本、攝影、剪輯和藝術指導7項大獎。時隔25年重新上映，史蒂芬史匹柏表示：「我希望觀眾能透過『奧斯卡辛德勒』的故事來了解這歷史上的黑暗時刻，也希望可以開啟對無知盲從與種族歧視所造成的惡果進行討論。」

▲▼ 《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

▲▼ 《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

▲▼ 《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

他透露，南加大Shoah基金會因此成立，它詳細記錄大屠殺受難者和見證者真實的經歷呈現於世人，「傾聽他們的遭遇是非常難捱的，但我覺得是必須的，我們需要徹底了解人的善惡之所能，而了解需要透過努力，才能有足夠的同理心和明辨性的思維，去消彌仇恨。」

「現今的世局正警惕著我們，引發歷史悲劇的相似活動如雨後春筍，從奴役到排外主義的崛起，我在25年前執導這部片的時候，最大的希望就是透過它告訴觀眾，繼續彼此的對話，用我們的決心去證明，愛是遠遠強大過仇恨的，至今仍是我的願望。」

▲▼ 《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

▲《辛德勒的名單》。（圖／環球提供）

電影改編自澳大利亞小說家托馬斯基尼利的同名小說，背景是二戰期間的真人實事，描述一名在波蘭的德國人辛德勒，在希特勒的時代雇用了1100多名猶太人在他的工廠工作，幫助他們逃過被屠殺的劫數。

事實上，史匹柏有12名親戚正是這個恐怖時代的犧牲者（史匹柏有猶太血統），當1982年這本小說出版時，他並沒有想要把它搬上大銀幕，直到他的小孩MAX出生後，他的態度有著極大的轉變，因為他要讓MAX更加了解猶太人。

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