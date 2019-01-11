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《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了

記者林映妤／台北報導

Ella（陳嘉樺）、張軒睿主演賀歲片《大三元》之前發布羅時豐、濱崎步等人演唱的《麻麻雀雀》MV以及Ella、張軒睿演唱的《心不名狀》搶先聽引起話題，11日電影再公布《拜請拜請》MV，超洗腦的招財神曲，還有台語歌王許富凱首度嘗試Rap，讓粉絲期待萬分！

為了拍攝《拜請拜請》MV，電影監製澎恰恰即使舞台劇、音樂劇蠟燭兩頭燒，仍在百忙中抽空練舞與練歌藝。台語歌王許富凱也首度嘗試Rap，不少粉絲紛紛讚賞：「饒舌唱功一樣嚇嚇叫，真的沒什麼可以考倒許富凱！」

▲▼《大三元》電影歌曲《拜請拜請》。（圖／牽猴子提供）

▲▼許富凱帶領「拜請boy」大跳《大三元》電影歌曲《拜請拜請》。（圖／牽猴子提供）

▲▼《大三元》電影歌曲《拜請拜請》。（圖／牽猴子提供）

拍攝MV當天，澎恰恰一大早就到場與許多阿公一起跳「拜請拜請」，澎哥現場不斷加動作、加台詞，更增添這首MV的噴飯喜劇畫面，讓拍攝團隊笑場連連，像是他自己對著鏡頭說：「四個眼睛」（其實是兩個眼睛加兩個鼻孔），被笑說真是神來一筆！

許富凱與片中鮮肉演員群吳承洋、顏毓麟、大鶴、那那大師、言野組成「拜請boy」，一同熱舞，大家感情默契相當好，原定拍4個小時才結束，結果一個半小時就完成，整組演員都賣力跳舞，一下耍狠、一下面無表情又要熱情奔放，照單全收甚至超乎原先預期來得精彩。

另外王彩樺在寒流低溫的晚上，來到人聲鼎沸、人群眾多的饒河街夜市口拍攝，當天她只穿一件薄薄的洋裝，腳踩10公分高的鞋子，與阿姨們一同賣力歌舞。時不時有路過民眾喊著：「是王彩樺欸！」她精力也很驚人，當天拍到很晚，其他阿姨們已經開始失神，王彩樺卻絲毫沒有半點疲憊，更在空擋時候與路過民眾自拍，滿足粉絲願望。

《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》電影歌曲《拜請拜請》。（圖／牽猴子提供）

▲王彩樺在饒河夜市跳《拜請拜請》引起民眾圍觀。（圖／牽猴子提供）

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大三元, ELLA, 陳嘉樺, 張軒睿, 王彩樺, 羅時豐, 許富凱

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