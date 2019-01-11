阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯

記者林映妤／台北報導

19歲金髮美少年在11個月內與同夥犯下11起殺人案和17起搶劫案，他令人髮指的行徑震驚了整個阿根廷，媒體爭相使用「死亡天使」來形容他，從1973年至今，這位殺人魔已經吃了阿根廷牢飯45年，其中有許多疑點讓他至今仍無法通過假釋申請。他的罪行被拍成電影《天使怎麼了》，揭密其背後故事。

▲▼卡洛斯普西當年被逮的真實照片。（圖／東昊提供）

阿根廷最惡名昭彰、史上刑期最久的罪犯卡洛斯普西（Carlos Robledo Puch）完全不符合殺人犯應該有的刻板印象：擁有一頭如天使的捲髮，挺拔的鼻子，大大的眼睛和性感的豐唇。他的父母都是努力向上的老實人，給予孩子最適當的教育，衣食無虞。

卡洛斯不僅會3種語言，也定期去教堂做彌撒，鋼琴技藝十分高超，卻為了買摩托車和豪華轎車開始搶劫，並向父母謊稱是借來的東西。更讓人不解的是，他的贓貨常常大方分送給朋友，自己並未留下，疑似純粹以搶劫為樂。

1971年3月，他在學校認識了外表俊秀的同學伊巴內茲，2人結夥搶劫當地夜總會，槍殺2名現場人員，並一路搶劫和殺人，直至8月伊巴內茲葬身於一場車禍，而同車的卡洛斯竟然「毫髮無傷」地離開現場。

▲▼卡洛斯普西頻上媒體版面。（圖／東昊提供）

他隨即找到另一名同夥，2人在接下來的3個月再度搶劫殺人無數，卻在一次五金行的劫案中，卡洛斯疑似被不明原因嚇到，竟然誤殺同黨。為了躲避警方追緝認出屍體，他使用火炬將同黨五官燒毀。更離奇的是，卡洛斯的身份證竟然出現在屍體的口袋中，也因為這個原因，卡洛斯可說是立即落網，這時他才剛滿20歲。

針對他所犯下的案件，卡洛斯提不出合理解釋，被法庭歸類為動機不明，心理評估認定他是精神變態者。也因為這些原因，按照阿根廷法律，無期徒刑滿35年後可以申請假釋，卡洛斯卻年年都申請失敗。他甚至在假釋信中要求政府給他假釋，不然情願注射死刑，但在沒有死刑的阿根廷，這個訴求也被駁回，估計他可能得一直在監獄裡待至老死。

▲如今的卡洛斯普西。（圖／東昊提供）

《天使怎麼了》導演路易斯奧特加（Luis Ortega）因為朋友貼身採訪了當事人，興起了拍攝電影的想法，並獲得阿莫多瓦青睞擔任監製。該片不僅在阿根廷上映叫好叫座，更成為奧斯卡最佳外語片的阿根廷代表。電影並沒有分析犯案的動機，但表達了少年犯罪的歡樂心態，甚至是異常的英雄感，也因此被譽為21世紀的《發條橘子》。

《天使怎麼了》1月18日上映。

▲《天使怎麼了》劇照。（圖／東昊提供）