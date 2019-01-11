ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯

記者林映妤／台北報導

19歲金髮美少年在11個月內與同夥犯下11起殺人案和17起搶劫案，他令人髮指的行徑震驚了整個阿根廷，媒體爭相使用「死亡天使」來形容他，從1973年至今，這位殺人魔已經吃了阿根廷牢飯45年，其中有許多疑點讓他至今仍無法通過假釋申請。他的罪行被拍成電影《天使怎麼了》，揭密其背後故事。

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

▲▼卡洛斯普西當年被逮的真實照片。（圖／東昊提供）

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

阿根廷最惡名昭彰、史上刑期最久的罪犯卡洛斯普西（Carlos Robledo Puch）完全不符合殺人犯應該有的刻板印象：擁有一頭如天使的捲髮，挺拔的鼻子，大大的眼睛和性感的豐唇。他的父母都是努力向上的老實人，給予孩子最適當的教育，衣食無虞。

卡洛斯不僅會3種語言，也定期去教堂做彌撒，鋼琴技藝十分高超，卻為了買摩托車和豪華轎車開始搶劫，並向父母謊稱是借來的東西。更讓人不解的是，他的贓貨常常大方分送給朋友，自己並未留下，疑似純粹以搶劫為樂。

1971年3月，他在學校認識了外表俊秀的同學伊巴內茲，2人結夥搶劫當地夜總會，槍殺2名現場人員，並一路搶劫和殺人，直至8月伊巴內茲葬身於一場車禍，而同車的卡洛斯竟然「毫髮無傷」地離開現場。

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

▲▼卡洛斯普西頻上媒體版面。（圖／東昊提供）

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

他隨即找到另一名同夥，2人在接下來的3個月再度搶劫殺人無數，卻在一次五金行的劫案中，卡洛斯疑似被不明原因嚇到，竟然誤殺同黨。為了躲避警方追緝認出屍體，他使用火炬將同黨五官燒毀。更離奇的是，卡洛斯的身份證竟然出現在屍體的口袋中，也因為這個原因，卡洛斯可說是立即落網，這時他才剛滿20歲。

針對他所犯下的案件，卡洛斯提不出合理解釋，被法庭歸類為動機不明，心理評估認定他是精神變態者。也因為這些原因，按照阿根廷法律，無期徒刑滿35年後可以申請假釋，卡洛斯卻年年都申請失敗。他甚至在假釋信中要求政府給他假釋，不然情願注射死刑，但在沒有死刑的阿根廷，這個訴求也被駁回，估計他可能得一直在監獄裡待至老死。

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

▲如今的卡洛斯普西。（圖／東昊提供）

《天使怎麼了》導演路易斯奧特加（Luis Ortega）因為朋友貼身採訪了當事人，興起了拍攝電影的想法，並獲得阿莫多瓦青睞擔任監製。該片不僅在阿根廷上映叫好叫座，更成為奧斯卡最佳外語片的阿根廷代表。電影並沒有分析犯案的動機，但表達了少年犯罪的歡樂心態，甚至是異常的英雄感，也因此被譽為21世紀的《發條橘子》。

《天使怎麼了》1月18日上映。

▲▼卡洛斯普西故事改編成電影《天使怎麼了》劇照以及真實照片。（圖／東昊提供）

▲《天使怎麼了》劇照。（圖／東昊提供）

推薦閱讀

爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁

新版金鋼狼爆是柴克艾弗隆！「形象照出爐」粉絲心死：不能接受

胡宇威床戰小薰！這一招cover女生　被讚爆「超有教養」

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

金球獎完整得獎名單／《波希米亞狂想曲》狂奪最佳影片、影帝兩大獎

《波希米亞狂想曲》男女主角認了熱戀中！差13歲甜告白「你是我的愛」

金球獎／憑啥擊敗艾瑪史東、瑞秋懷茲4大咖？蕾吉娜金恩其實是大熱門

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

金球獎／紅毯8美！她炸出「東西半球」拚搏　女神卡卡頭髮驚死人

鄭人碩「屁股快撕裂傷」！反掰開男演員：往OO進攻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

天使怎麼了

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王思聰穿T恤參加頒獎禮　一上台「嘴裡狂嚼口香糖」
  2. 陳綺貞四度攻小巨蛋！　安可曲「選這首」回憶20年
  3. 海選遺珠PK吳東翰　蕭敬騰一聽聲音：第二季直接保送
  4. 《明星鍵盤手》廖柏雅、ERIKA求救被惡搞　聽完答案崩潰傻掉
  5. 踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬
  6. 中國最帥女生是《小女花不棄》莫公子　網掉下巴：帥到爆！
  7. 阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯
  8. 「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地
  9. 羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了
  10. 大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366