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金球獎／紅毯8美！女神卡卡「藍髮精靈」　她爆出「東西半球」拚搏

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、瑞秋布羅斯納安（圖／達志影像／美聯社）

▲第76屆金球獎紅毯各家女星鮮豔出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

第76屆金球獎在台灣時間7日早上8點舉行星光紅毯，9點舉行頒獎典禮。今年紅毯女星不再像去年因聲援「MeToo」運動而一片黑漆漆，眾家女星各有風情，《ETtoday看電影》也趕快帶網友來看看紅毯8美！

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首先是歌手身兼戲劇演員的艾美羅森（Emmy Rossum），她2011年演出《無恥之徒》至今，拓展了知名度。她今身穿一襲粉紅色紗質長禮服，露出性感鎖骨與肩膀，加上後梳瀏海的俐落造型與大顆鑽石耳環，展現出甜美氣質。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲第76屆金球獎紅毯，艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

接著是曾以《了不起的麥瑟爾夫人》榮獲去年金球獎影后的瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan），她的黃色細肩長禮服一亮相成為紅毯鮮明焦點，她頂著後梳低垂包頭加上黃色碎石耳環，襯托出清新感。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯，瑞秋布羅斯納安。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

羅莎蒙派克（Rosamund Pike，中文名裴淳華）今年以《私人戰爭》席捲各大影展，毫無意外成為金球影后競爭者之一，她今身穿黑色交叉禮服，微微露出結實的腹肌與時尚美胸，披上銀色亮片外套，充滿性格之美。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲第76屆金球獎紅毯，羅莎蒙派克。（圖／達志影像／美聯社）

好萊塢甜心達珂塔芬妮（Dakota Fanning）今年以銀白色長禮服迎戰，她大方露出美胸，配上鑽石墜飾項鍊，襯托自己白嫩肌膚，同樣梳起俐落髮型搭配紅唇，宛若紅毯上的白雪公主。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯，達珂塔芬妮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

《嘻哈世家》泰拉姬·P·漢森（Taraji P. Henson）善用古銅色肌膚優勢，墨綠色貼身禮服嶄露曲線，胸前中空大秀東西半球，加上耀眼的銀色項鍊，古典卻兼具性感風情。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯，泰拉姬·P·漢森、賈奈兒夢內。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

同為非裔女星的賈奈兒夢內（Janelle Monae）則以金、黑、白多層次混搭，金色襯托膚色顯得相當亮眼，加上白底黑裙，成為紅毯上最奇趣卻又貴氣的女星。

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）今年與艾瑪史東（Emma Stone）同樣以《真寵》入圍金球獎最佳女配角獎，戲裡戲外都競爭，紅毯上可沒輸。她身穿白色多層荷葉式露肩禮服出席，下半身全黑高雅，簡單大方，保守中又有驚喜。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯，瑞秋懷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

《一個巨星的誕生》女神卡卡（Lady Gaga）永遠不會讓大家失望，今年她以藍色澎澎公主袖禮服現身，雖然拖著長長的禮服卻不會顯得笨重，加上她特意搭配的藍色頭髮，更顯精靈古怪的可愛風格。

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯，女神卡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

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