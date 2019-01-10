鄭人碩「屁股快撕裂傷」！反掰開男演員：往OO進攻

記者林映妤／台北報導

鄭人碩在賀歲片《寒單》中破尺度，不僅全裸被水柱狂沖，還有裸泳戲碼，直呼「肛門都快撕裂傷」！不過他笑說怎樣都沒比當初拍《醉‧生夢死》還誇張，《醉》片他和黃尚禾男男戀，性愛戲更是直接把對方後面「掰開」，「導演有說往屁股進攻，有做過功課所以知道該怎麼攻！」

「他掰開我，我也把他反過來掰開啊，你掰開我我也掰開你啊！」鄭人碩認為，演員本來全身就是給導演和劇組用，雖然肛門被全劇組看光光，「反正其實蠻乾淨的，我平常有保養！而且拍完張導保護得很好，那些片段沒用也不會外流。」

▲▼《寒單》鄭人碩有不少裸露戲。（圖／想亮影藝提供）

《寒單》中他和林予晞在巷弄中狂吻互摸，「我有和她說，有些行為過多你不能接受要跟我講，我會再調整。結果她說，你想那麼多幹嘛？你直接來啊，不直接來你就不是鄭人碩了！拍完還說你可以多一點沒關係。」

那場戲鄭人碩得往林予晞脖子撫摸，還要伸進對方裙底脫褲子，林予晞曾透露2人吻戲鄭人碩有伸舌頭，所以她也不能輸，鄭人碩一聽笑說：「對啊，我恨不得把她舌頭吸斷好不好！」但其實他相當紳士，事前不停叮嚀林予晞安全措施要做好，「她是女孩子，我男孩子演過《醉‧生夢死》四點全露我沒差啊。」

另一場戲鄭人碩在灌溉農田的水塔中裸泳，「我做完各種情緒給導演，做完我都覺得我肛門快撕裂傷了！」他先穿女用肉色丁字褲下水，最後索性脫掉，媒體虧他內褲會汙染水，鄭人碩哭笑不得：「我還嫌水髒勒！肉身下去給他髒，你還說我汙染水，回到飯店我全身很癢，私密處特別癢！」

▲▼鄭人碩認為演員的身體是導演、劇組的。（圖／記者張一中攝）

他還有全裸被胡宇威拿水柱狂沖的戲，「本來那場戲是包布尿布，因為吸毒狀態沒辦法控制大小便嘛，後來導演拍完後叫我露一點，所以我直接穿肉色丁字褲上陣。」一邊拍，只有拉背畫面的胡宇威一直笑，鄭人碩下戲嗆他：「笑三小？」胡還回：「你屁股蠻垂的欸，就叫你要練！最近跟你太好，看多了有點噁心。」鄭人碩笑說：「其實這是不錯的培養感情的方式。」