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《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值

記者林映妤／台北報導

炎亞綸常對時事發表意見，被稱作「炎P」，近來白冰冰為高雄自掏腰包50萬製作《來去高雄》MV挨轟沒質感，還引用齊柏林作品《飛閱高雄》沒寫出處，惹得阿布電影公司不開心，炎亞綸11日出席《貓影特工－太極星貓的崛起》首映會，替白冰冰緩頰：「我相信她有她的親和力和她對台灣的價值！」

▲▼《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會-炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸出席動畫片《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會-炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

炎亞綸透露自飛輪海時期就常受白冰冰照顧，「我們有上《冰冰好料理》之類的啊，以前遇到前輩都會害怕，但她沒架子又照顧後輩，和藹可親、笑容可掬，蠻希望大家多點寬容和包容。」至於侵權疑慮，炎亞綸則表示沒看過MV也不知道侵權，「真的假的？我不知道欸！這個不清楚我就不回答了。」

亂世特別容易需要創意的想法，炎亞綸開玩笑說可以代言高雄的「愛情摩天輪」，更自薦推廣台灣農產品，「台灣水果很好吃啊，但賣得太便宜，心疼農民。」

▲▼《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會-炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲炎亞綸替白冰冰緩頰，希望大家多點寬容。（圖／記者黃克翔攝）

他2013年為動畫片《貓影特工－太極星貓的崛起》配音，電影歷經5年才上映，看到當年配音畫片，炎亞綸自嘲很腫，連經紀人都嗆：「你怎麼敢出來啊！」不過他相當感謝導演找上他，「以前講話含滷蛋，被罵過『話都講不清楚是演什麼戲！』上過課後會知道逗點、呼吸點、共鳴、咬字，如果有想幫什麼角色配音，應該是《鯊魚黑幫》主角！」

炎亞綸聲音本就有磁性，他笑說若想吸引喜歡的對象，講電話會故意壓低嗓音，更現場示範低沈、慵懶的腔調。《貓影特工》1月18日上映。

▲▼《貓影特攻－太極星貓的崛起》首映會-炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲炎亞綸5年前配音電影現在上映，他自嘲當時好腫。（圖／記者黃克翔攝）

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