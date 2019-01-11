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王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

記者林映妤／台北報導

王陽明和老婆蔡詩芸日前在澳洲慶祝結婚3周年，他送愛妻880萬賓士全球限量跑車，被誇寵妻無極限，11日他出席活動，透露去年11月工作告一段落後至今都在休息，終於能和蔡詩芸好好享受兩人世界，至於每每都會被問的「做人計畫」，王陽明語帶雙關：「我們很開心，她很滿足！」甚至考慮去外頭開房享受服務。

▲▼王陽明結婚3周年禮物超狂（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲王陽明結婚3周年禮物超狂。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

結婚3年每次出席活動都被問做人，王陽明仍抱著順其自然的態度，「我們不會覺得2個人有問題，女生的時間點也是學問，（雙方時間）要match也是個問題。」

王陽明去年11月開始休息，中間趁空檔回澳洲陪伴女方家人，「回去18、19天，還胖了3公斤，因為她家人很注重過節，我們很喜歡陪伴家人，公公96歲了希望可以多待在身邊。」2人在澳洲慶祝結婚3周年，「車子是她選的，但其實是花我們共有戶頭的錢，我也能開，但要先問她。我們不會規定我送她什麼，她就要回送我什麼，開心就好。」

▲▼王陽明代言KIMPTON HOTEL活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王陽明代言KIMPTON HOTEL活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼王陽明代言KIMPTON HOTEL活動。（圖／記者林敬旻攝）

休息近3個月，王陽明沒有規劃何時開工，「最近覺得老了，拍戲拍100天，天天工作16小時，因為熬夜會有失眠症狀或倦怠，以前剛開始拍戲時才29歲嘛，熬夜都不會怎樣，現在休息時和老婆都吃很健康。」他去年有接文藝電影和愛情喜劇，今年目前還沒有計畫，農曆年則會在台灣過。

▲▼王陽明代言KIMPTON HOTEL活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明現在要和蔡詩芸好好享受兩人世界。（圖／記者林敬旻攝）

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