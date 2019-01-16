《驅魔神醫》面癱神父朴埇佑「自爆遇女鬼經驗」　太害怕秒昏倒

記者蕭采薇／綜合報導

2018年由《客:the guest》所開啟的驅魔劇風潮，新穎題材吸引不少觀眾觀看、討論，緊接著登場的《驅魔神醫》則以首部醫療驅魔劇為主軸，講述南韓南部某間天主教醫院內所發生匪夷所思的事件，故事圍繞在延宇振、鄭柔美、朴埇佑三人身上，談起拍攝過程，延宇振透露現場氣氛太嚇人，讓他感到毛骨悚然，直說：「場景做得很不錯！」

▲《驅魔神醫》（左起）延宇振、鄭柔美、朴埇佑。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《驅魔神醫》是延宇振與鄭柔美第二次合作，兩人對於再度碰頭都感到很開心，男方狂稱讚鄭柔美有滿滿的正能量，笑說：「我一直熱愛與鄭柔美對戲，感到很幸福」突如其來的撩妹金句，讓她聽得綻放笑顏說：「好害羞啊」。而在劇中總以冷靜、沉穩形象出現的朴埇佑，戲外格外幽默，談起與延宇振合作滿是誇讚：「他相當的柔軟」，原來是延宇振在演技上展現的游刃有餘，喜歡與延宇振對戲時淋漓盡致的痛快感，讓朴埇佑非常欣賞。

▲《驅魔神醫》（左起）延宇振、鄭柔美、朴埇佑。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中有多次天主教的驅魔儀式，堪稱本劇最令人印象深刻的特色，惡靈出現的模樣、驅魔氛圍都相當真實，讓網友看得直呼好怕好過癮，就連演員本身也曾因此怕怕的，延宇振就自爆某次因找不到劇本，一個人回到黑暗拍攝現場，才踏進去就感到毛骨悚然，對此他十分讚賞佈景的用心程度，希望觀眾也能感受到恐懼的感覺。

▲《驅魔神醫》（左起）延宇振、鄭柔美、朴埇佑。（圖／愛奇藝台灣站提供）

常在劇中驅魔的演員，被問到真實遇到的靈異事件，朴埇佑語出驚人說：「我有相似的經驗」，娓娓道來自己在10幾年前，熬夜拍戲三天後，回到自己住的高樓公寓，坐在床上看電視時，突然感到一陣異樣，往陽台發現一看站著一名身穿T-shirt、牛仔褲的女人，雖然僅是背影卻讓他全身無力暈了過去，直到兩小時天黑後才清醒，突發事件導致他好幾天不敢回家。

《驅魔神醫》以延宇振飾演的吳秀民神父在醫院撞見遭惡魔附身的病童為開端，與亦師亦父的文奇善神父（朴埇佑 飾）與天主教會的秘密組織634 鳳凰會成員攜手對抗惡靈，鄭柔美飾演的急診科醫師咸恩浩，原先對宗教儀式抱持反感的態度，卻在好友被附魔後，轉而向鳳凰會求助，就此展開一場人類與惡魔間的意識、心靈戰爭。兼具驚悚、懸疑、奇幻、愛情的劇情，本週即將進入精彩大結局，每週日一於愛奇藝台灣站首播。