《捍衛任務》第3集來了！　「最暴力的一集」動態海報帥炸

▲《捍衛任務》第3集海報。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

由基努李維（Keanu Reeves）主演的系列電影《捍衛任務》將推出第3集，現在官方總算公開首張動態海報、簡短的前導預告以及正式片名。

《捍衛任務》第3集片名為《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》，動態海報中可以看到，基努李維飾演的John Wick臉上帶著傷，在一面霧氣的玻璃後面轉過頭來，最後畫面顯示要粉絲傳送訊息到一支號碼，可能是指接下來將會推出正式預告。

片名中的「Parabellum」來自於拉丁文「Si vis pacem, para bellum」，意思為「如果你想要和平，那就為開戰做準備」，先前曝光的劇照，便顯示本片的刺激和火爆打鬥場面，完全不輸前兩集，導演Chad Stahelski也說，第3集會是該系列最暴力的一集。

▲基努李維。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）



該系列首集於2014年上映，讓基努李維再度因為動作片攀上巔峰，不同於一般動作片，表現獨有流暢的打鬥鏡頭，無論是評價和票房都有亮眼表現，首集在全球票房獲得8880萬美元（預算只有2970萬美元），第2集《捍衛任務2：殺神回歸》則有1.715億美元（預算4000萬美元）。

除了基努李維外，《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》演員陣容包括新加入的荷莉貝瑞（Halle Berry）、潔莉卡休斯頓 （Angelica Huston），勞倫費許朋（Laurence Fishburne）和露比蘿絲（Ruby Rose）則回歸演出。將於5月17日在北美上映。

▼《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》。（圖／《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》劇照）

