迪士尼真人版《木偶奇遇記》再踢鐵板　2年2位導演走人

▲老木匠製作出皮諾丘。（圖／《木偶奇遇記》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

迪士尼積極將動畫翻拍成真人版電影，光是2019年就有《獅子王》、《小飛象》、《阿拉丁》要上映，但準備了3年的《木偶奇遇記》（Pinocchio）再次踢到鐵板，原先要執導的Paul King傳出已經退出，得另覓導演人選。

2015年首度傳出真人版《木偶奇遇記》要拍真人版，但一直沒有新進度，直到2017年《007：空降危機》Sam Mendes接下導演，同年卻又退出，直到2018年《柏靈頓：熊愛趴趴走》的導演Paul King接手，奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）將會主演。

▲湯姆漢克斯將演出《木偶奇遇記》真人版的老木匠。（圖／《郵報：密戰》、《木偶奇遇記》劇照）



沒想到攝影師Seamus McGarvey向《Discussing Film》透露，「我認為這不再是一個秘密了，這部電影在聖誕節期間被取消了，因為家庭因素，導演退出製作，迪士尼正試著找新導演。」證實本片2度更換導演。對此，迪士尼和Paul King雙方皆沒有回應此事。

即使如此，仍有其它和《木偶奇遇記》相關的作品正在製作，由吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的Netflix定格動畫電影，將在2021年推出。華納兄弟也要推出自己的小木偶電影，將由小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）主演。