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《神力女超人1984》可能劇情曝光　暗藏「男主角復活關鍵」

《神力女超人2》。（圖／《神力女超人2》劇照）

▲克里斯潘恩飾演的Steve。（圖／《神力女超人1984》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《神力女超人》續集《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984）相關劇情仍十分保密，只知道首集領便當的男主角「Steve Trevor」將會復活，飾演該角的克里斯潘恩（Chris Pine）當然會回歸演出，現在便有外媒報導他的復活和該集劇情有密切關係。

本集新加入的演員包括佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），但角色並未確定，有可能飾演Maxwell Lord，據《We Got This Covered》報導，本片劇情描述，Maxwell Lord積極尋找可以讓他像神一樣強大的神秘文物，找上考古學家Barbara Minerva（由克莉絲汀薇格Kristen Wiig飾演）幫忙。

▲▼《神力女超人》男主角的復活關鍵是他。（圖／《神力女超人》、《神力女超人1984》劇照）

▲佩德羅帕斯卡。（圖／《神力女超人1984》劇照）

沒想到Barbara Minerva最後因為神器詛咒變成「豹女」，2人的合作關係因此有了變數，Maxwell Lord最後求助神力女超人保護，更承諾可以透過文物讓Steve復活。

《神力女超人1984》。（圖／《神力女超人1984》劇照）

▲豹女變身前的劇照。（圖／《神力女超人1984》劇照）

但以上劇情並未經過官方證實，目前確定的是，《神力女超人1984》背景設定在美國和蘇聯之間的冷戰，除了蓋兒加朵（Gal Gadot）、克里斯潘恩外，還有佩德羅帕斯卡、克莉絲汀薇格、《魔女嘉莉》加布瑞拉王爾德（Gabriella Wilde）、《Meet the Patels》拉維帕特爾（Ravi Patel）、《親愛的初戀》娜塔莎羅斯威爾（Natasha Rothwell）等人加入演出。原訂於2019年11月上映，最後延到2020年6月5日。

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神力女超人, 神力女超人1984, Wonder Woman 1984

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