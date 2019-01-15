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賽琳娜消失4個月回歸IG　情變、精神崩潰「過去1年真不容易」

▲▼賽琳娜（Selena Gomez）和泰勒絲（Taylor Swift）久違同框合照。（圖／CFP、翻攝自泰勒絲IG）

▲賽琳娜近來和泰勒絲團聚。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

記者許瑞麟／綜合報導

小天后賽琳娜（Selena Gomez）先前因為情緒問題接受治療，這陣子狀況好轉，排開工作行程，享受和親友的相處時光，但整整4個月沒有更新IG，14日突然發文，談到過去1年走來並不容易，很感謝粉絲的不離不棄。

賽琳娜放上一張拍立得，以及拿著放大鏡看鏡頭的照片，內文說道，「自從上次你收到我的消息後，已經有一段時間了，但我想祝大家新年快樂，也謝謝你們的愛和支持，去年絕對是個充滿自我反思、挑戰、成長的一年，這些挑戰展現了你是誰，以及你所可以克服的，相信我，這並不容易，但我以我所成為的樣子為榮，期待未來一年，愛你們。」

賽琳娜（Selena Gomez）回歸IG。（圖／翻攝自賽琳娜IG）

▲▼賽琳娜回歸IG。（圖／翻攝自賽琳娜IG）

賽琳娜（Selena Gomez）回歸IG。（圖／翻攝自賽琳娜IG）

去年9月，賽琳娜決定暫離社群媒體，雖然很感激這些管道可以讓自己發聲，但她仍決定要「後退一步」，把握當下，好好生活，不忘提醒粉絲，要以善意和鼓勵的言論代替負面批評。結果便傳出身體不適，心理狀態也不佳，入院治療。

出院後的賽琳娜恢復狀況良好，友人的IG照片中常可以看到她笑得燦爛，再現往日的朝氣，近來還和閨蜜泰勒絲（Taylor Swift）相聚，2大天后拍了張久違的合照，一度引起討論，粉絲也希望她好好休息，準備好再重返舞台。

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