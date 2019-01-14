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《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死。（圖／《金牌特務：機密對決》劇照）

▲梅林在這幕高唱後便犧牲。（圖／《金牌特務：機密對決》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《金牌特務：機密對決》於2017年上映，當時由馬克史壯（Mark Strong）所飾演的「梅林」，為了完成任務犧牲性命，讓不少粉絲相當不捨，沒想到現在傳出該角色並沒有領便當，究竟發生什麼事？

在電影中，梅林和伊格西、哈利跑到罌粟樂園，要阻止罌粟的陰謀時，因為伊格西誤踩地雷，梅林決定代替對方踩住地雷，大聲唱著《Take Me Home, Country Roads》，吸引守衛注意力，接著鬆開腳引爆地雷，藉此幫忙伊格西和哈利完成任務。

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死。（圖／《金牌特務：機密對決》劇照）

▲《金牌特務：機密對決》。（圖／《金牌特務：機密對決》劇照）

所以外界當然都以為梅林已經喪命，沒想到原著漫畫作者Mark Millar在推特分享幾張片場照，可以看到梅林現身最後伊格西的婚禮，代表他根本沒有死，《Screen Rant》報導，他只是失去雙腿，會在大戰最後爬進餐廳，告訴伊格西他還活著，最後會在婚禮裝上義肢，最初剪輯顯示確實是如此，但是試映時不少觀眾認為被欺騙感情，導致在最後剪輯中讓他「永久消失」。

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死。（圖／翻攝自ffemme_fatale推特）

▲▼梅林原本有出現在電影最後。（圖／翻攝自ffemme_fatale推特）

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死。（圖／翻攝自ffemme_fatale推特）

《金牌特務：機密對決》當初的話題便是「哈利」柯林佛斯（Colin Firth）復活回歸，他在首集中被槍擊，最後被美國特務機構「仕特曼」利用科技道具救回一命。

《金牌特務》下一部作品《Kingsman: The Great Game》設定為前傳，沒有意外的話，泰隆艾格頓（Taron Egerton）、 柯林佛斯等人都不會回歸演出，至於正傳第3集，製作細節都還沒有確定，所以梅林有沒有可能回歸，影迷只能耐心等候。

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金牌特務：機密對決, 馬克史壯, Mark Strong

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