《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

《金牌特務:機密對決》於2017年上映,當時由馬克史壯(Mark Strong)所飾演的「梅林」,為了完成任務犧牲性命,讓不少粉絲相當不捨,沒想到現在傳出該角色並沒有領便當,究竟發生什麼事?

在電影中,梅林和伊格西、哈利跑到罌粟樂園,要阻止罌粟的陰謀時,因為伊格西誤踩地雷,梅林決定代替對方踩住地雷,大聲唱著《Take Me Home, Country Roads》,吸引守衛注意力,接著鬆開腳引爆地雷,藉此幫忙伊格西和哈利完成任務。

所以外界當然都以為梅林已經喪命,沒想到原著漫畫作者Mark Millar在推特分享幾張片場照,可以看到梅林現身最後伊格西的婚禮,代表他根本沒有死,《Screen Rant》報導,他只是失去雙腿,會在大戰最後爬進餐廳,告訴伊格西他還活著,最後會在婚禮裝上義肢,最初剪輯顯示確實是如此,但是試映時不少觀眾認為被欺騙感情,導致在最後剪輯中讓他「永久消失」。

《金牌特務:機密對決》當初的話題便是「哈利」柯林佛斯(Colin Firth)復活回歸,他在首集中被槍擊,最後被美國特務機構「仕特曼」利用科技道具救回一命。

《金牌特務》下一部作品《Kingsman: The Great Game》設定為前傳,沒有意外的話,泰隆艾格頓(Taron Egerton)、 柯林佛斯等人都不會回歸演出,至於正傳第3集,製作細節都還沒有確定,所以梅林有沒有可能回歸,影迷只能耐心等候。

