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有2部電影破10億！《水行俠》溫子仁成「第8位創紀錄導演」

《水行俠》。（圖／《水行俠》劇照）

▲《水行俠》由溫子仁執導。（圖／《水行俠》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《水行俠》全球票房正式突破10億美元，這也讓導演溫子仁（James Wan）證明自己不只會拍恐怖片，他也因此成為首位有2部電影破億的亞裔導演（另一部為《玩命關頭7》），對於如此好成績，他也在推特發文感謝全球觀眾的支持。

截至12日，《水行俠》全球總票房來到10.2億美元，在DC作品中，超越克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的《黑暗騎士》10.05億美元，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的10.84億美元。更是超級英雄獨立、非續集電影的第2名，僅次於漫威《黑豹》的14億美元。

▲▼《水行俠》溫子仁。（圖／華納兄弟影業提供／達志影像）

▲溫子仁執導的《玩命關頭7》也破10億美元。（圖／達志影像）

溫子仁感謝劇組工作人員的辛勞和付出，當然還有傑森摩莫亞（Jason Momoa）成功詮釋水行俠一角，以及每位演員賦予各角色生命和奇蹟，「最重要的是，要對世界各地的粉絲和觀眾表示愛和感謝。」

而溫子仁也躍升為2部電影票房破10億的導演，創下此紀錄的名導包括克里斯多福諾蘭（《黑暗騎士》《黑暗騎士：黎明昇起》）、麥可貝（《變形金剛3、4》）、喬斯溫登（《復仇者聯盟1、2》）、詹姆斯卡麥隆（《鐵達尼號》《阿凡達》）、皮爾柯芬（《小小兵》《神偷奶爸3》）、彼得傑克森（《魔戒三部曲：王者再臨》《霍比特人》）、羅素兄弟（《美國隊長3：英雄內戰》《復仇者聯盟3：無限之戰》）。

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關鍵字

水行俠, DC, 溫子仁, James Wan

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