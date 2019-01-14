評論家選擇獎／最佳女主角雙蛋黃！　女神卡卡獲影后爆哭

▲葛倫克蘿絲和女神卡卡同獲影后。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自YouTube）



記者許瑞麟／綜合報導

第24屆評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）於台灣時間14日舉行頒獎典禮，本屆有2個獎項開出「雙蛋黃」，包括電影類最佳女主角由葛倫克蘿絲（Glenn Close）和女神卡卡（Lady Gaga）共同獲獎，以及最佳有限影集女主角艾美亞當斯（Amy Adams）和派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）共同獲獎。

電影類

最佳影片

《羅馬》

最佳男主角

《為副不仁》克里斯汀貝爾（Christian Bale）

最佳女主角

《愛．欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）

《一個巨星的誕生》女神卡卡（Lady Gaga）

最佳男配角

《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）

最佳女配角

《If Beale Street Could Talk》蕾吉娜金恩（Regina King）

最佳年輕演員

《Eighth Grade》Elsie Fisher

最佳整體演出

《真寵》

最佳導演

《羅馬》艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）

最佳原著劇本

《牧師的最後誘惑》

最佳改編劇本

《If Beale Street Could Talk》

最佳攝影

《羅馬》

最佳藝術指導

《黑豹》

最佳剪輯

《登月先鋒》

最佳服裝設計

《黑豹》

最佳妝髮

《為副不仁》

最佳視覺特效

《黑豹》

最佳動畫片

《蜘蛛人：新宇宙》

最佳動作電影

《不可能的任務：全面瓦解》

最佳喜劇電影

《瘋狂亞洲富豪》

最佳喜劇男主角

《為副不仁》克里斯汀貝爾（Christian Bale）

最佳喜劇女主角

《真寵》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

最佳科幻／驚悚電影

《噤界》

最佳外語片

《羅馬》

最佳電影歌曲

《Shallow》－《一個巨星的誕生》

最佳原創音樂

《登月先鋒》

影集類

最佳劇情類影集

《冷戰諜夢》

最佳劇情類影集男主角

《冷戰諜夢》馬修瑞斯（Matthew Rhys）

最佳劇情類影集女主角

《追殺夏娃》吳珊卓（Sandra Oh）

最佳劇情類影集男配角

《冷戰諜夢》諾亞埃莫里奇（Noah Emmerich）

最佳劇情類影集女配角

《西方極樂園》譚蒂紐頓（Thandie Newton）

最佳喜劇類影集

《了不起的麥瑟爾女士》

最佳喜劇類影集男主角

《殺手進城》比爾哈德（Bill Hader）

最佳喜劇類影集女主角

《了不起的麥瑟爾女士》瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）

最佳喜劇類影集男配角

《殺手進城》亨利溫克勒（Henry Winkler）

最佳喜劇類影集女配角

《了不起的麥瑟爾女士》艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）

最佳有限影集

《美國罪案故事：凡賽斯暗殺事件》

最佳有限影集男主角

《美國罪案故事：凡賽斯暗殺事件》達倫克里斯（Darren Criss）

最佳有限影集女主角

《利器》艾美亞當斯（Amy Adams）

《監慾風雲》派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）

最佳有限影集男配角

《英國式醜聞》班維蕭（Ben Whishaw）

最佳有限影集女配角

《利器》派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）

最佳動畫影集

《馬男波傑克》