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《黑豹》麥可B喬丹偷抱怨　不愛跟著喊「Wakanda Forever」

麥可‧B‧喬丹（Michael B.Jordan）。（圖／翻攝自麥可‧B‧喬丹IG）

▲麥可‧B‧喬丹。（圖／《黑豹》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《黑豹》無論在票房和評價皆創下好成績，片中的手勢「Wakanda Forever」，更是掀起模仿風潮，但你有發現飾演「齊爾蒙格」的麥可‧B‧喬丹（Michael B.Jordan），沒有很喜歡跟著喊嗎？近來他便上節目解釋原因。

就算《黑豹》已經上映1年，麥可‧B‧喬丹仍會被影迷要求做出雙手在胸前交叉，喊著「Wakanda Forever」的動作，但他有些不甘願，便在《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show）偷偷抱怨，「他們不明白，我不是來自Wakanda，那是查德威克（Chadwick）的事，所以當他們喊『Wakanda Forever』時，我就像齊爾蒙格般地低調，那可不是我該做的。」

《黑豹》。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》首圖）

▲查德維克博斯曼。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

麥可‧B‧喬丹這解釋並不讓人感到意外，因為齊爾蒙格從小不在Wakanda長大，父親被殺死後，更讓他對Wakanda充滿仇恨，所以當然不可能會喊著「Wakanda Forever」，認同這個國家。

此外，他也提到，很開心《黑豹》被大眾所接受，「說實話，那部電影所做到的，就是對全世界的影響，特別是我們的文化，看到正面的形象出現在大銀幕上，而不只是刻板印象。」

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關鍵字

黑豹, 漫威, 麥可‧B‧喬丹, Michael B.Jordan

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