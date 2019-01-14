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全球再現活屍！　《末日之戰》續集終於準備好了

《末日之戰》。（圖／《末日之戰》劇照）

▲《末日之戰》。（圖／《末日之戰》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

活屍片《末日之戰》（World War Z）於2013年上映，獲得亮眼票房和評價，一直以來都傳出要拍攝續集，卻不斷延遲拍攝，現在終於有了新進度，將在今年3月展開製作，影迷總算可以好好期待了。

續集將由名導大衛芬奇（David Fincher）執導，布萊德彼特（Brad Pitt）也會回歸演出，《Production Weekly》指出，本片的working title（暫定名稱）為「Maximillian」，將在3月展開製作，拍攝地包括泰國、西班牙、美國喬治亞州亞特蘭大等。

《末日之戰》。（圖／《末日之戰》劇照）

▲《末日之戰》的經典畫面。（圖／《末日之戰》劇照）

原先設定由《侏羅紀世界：殞落國度》的J.A. Bayona執導，但合作告吹，好在最後找來大衛芬奇，監製Dennis Kelly先前透露，「Dennis Kelly是很優秀的編劇，寫過影集《烏托邦》（Utopia）、音樂劇《小魔女》（Matilda），我們仍在製作劇本，但我想成果會很棒。」

其實《末日之戰》首集開拍前也遭遇許多挫折，本片改編自Max Brooks的同名小說，2011年就投入製作，接連遇到槍枝被布達佩斯當局沒收、延期開拍、劇本改寫等狀況，最後預算為1.9億元，好在最後成果亮眼，不只評價不錯，全球票房更高達5.4億美元。

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